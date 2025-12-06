 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lituanie-L'aéroport de Vilnius à nouveau fermé après un survol de ballon
information fournie par Reuters 06/12/2025 à 19:11

L'activité de l'aéroport de Vilnius, en Lituanie, a été à nouveau suspendue samedi après que des ballons suspects ont été répérés dans son espace aérien, a annoncé la plateforme aéroportuaire.

Selon les autorités lituaniennes, les ballons sont utilisés pour la contrebande de cigarettes et envoyés depuis la Biélorussie. Elles accusent aussi le président biélorusse Alexandre Loukashenko, un proche allié du président russe Vladimir Poutine, de ne rien faire pour arrêter ce qu'elles qualifient de forme "d'attaque hybride".

Le président biélorusse a accusé lui aussi les Occidentaux de mener une guerre hybride contre son pays et contre la Russie.

L'aéroport de Vilnius, situé à quelque 30 kilomètres de la frontière avec la Biélorussie, a été fermé plus de dix fois depuis le début octobre à la suite de ce type d'incursion.

(Andrius Sytas, version française Gilles Guillaume)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank