Lituanie-L'aéroport de Vilnius à nouveau fermé après un survol de ballon

L'activité de l'aéroport de Vilnius, en Lituanie, a été à nouveau suspendue samedi après que des ballons suspects ont été répérés dans son espace aérien, a annoncé la plateforme aéroportuaire.

Selon les autorités lituaniennes, les ballons sont utilisés pour la contrebande de cigarettes et envoyés depuis la Biélorussie. Elles accusent aussi le président biélorusse Alexandre Loukashenko, un proche allié du président russe Vladimir Poutine, de ne rien faire pour arrêter ce qu'elles qualifient de forme "d'attaque hybride".

Le président biélorusse a accusé lui aussi les Occidentaux de mener une guerre hybride contre son pays et contre la Russie.

L'aéroport de Vilnius, situé à quelque 30 kilomètres de la frontière avec la Biélorussie, a été fermé plus de dix fois depuis le début octobre à la suite de ce type d'incursion.

(Andrius Sytas, version française Gilles Guillaume)