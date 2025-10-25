Lituanie-Fermeture de l'aéroport de Vilnius en raison de ballons dans l'espace aérien

L'aéroport lituanien de Vilnius a été fermé samedi en raison de l'entrée dans son espace aérien de ballons météorologiques en provenance de la Biélorussie voisine, a indiqué le centre national de gestion des crises du pays balte.

Il s'agit de la quatrième perturbation de ce type ce mois-ci.

(Rédigé par Andrius Sytas, version française Kate Entringer)