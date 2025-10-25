Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Lituanie-Fermeture de l'aéroport de Vilnius en raison de ballons dans l'espace aérien
information fournie par Reuters•25/10/2025 à 21:09
L'aéroport lituanien de
Vilnius a été fermé samedi en raison de l'entrée dans son espace
aérien de ballons météorologiques en provenance de la
Biélorussie voisine, a indiqué le centre national de gestion des
crises du pays balte.
Il s'agit de la quatrième perturbation de ce type ce
mois-ci.
(Rédigé par Andrius Sytas, version française Kate Entringer)
Donald Trump a fait halte samedi au Qatar pour des discussions sur le fragile cessez-le-feu à Gaza, première étape d'une importante tournée en Asie dont le point d'orgue sera une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, lourde d'enjeux pour l'économie mondiale. ...
Lire la suite
"Ni oubli, ni pardon": plus de 50.000 manifestants se sont réunis samedi dans le centre-ville de Valence, dans l'est de l'Espagne, selon la préfecture, pour rendre hommage un an plus tard aux victimes des inondations meurtrières d'octobre 2024 et protester contre ...
Lire la suite
Les Ivoiriens ont voté dans le calme samedi pour élire leur président, dans un scrutin privé des leaders d'opposition et boudé par une partie de la population, qui devrait déboucher sur la réélection d'Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011. Près de 9 millions ...
Lire la suite
La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly est donnée gagnante de l'élection présidentielle en Irlande, son unique rivale et membre d'un parti centriste ayant reconnu sa défaite samedi après-midi. D'après le comptage toujours en cours des suffrages, ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer