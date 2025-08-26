Lithium, terres rares et dépendance chinoise : l'Allemagne et le Canada annoncent un "partenariat étroit sur les matières premières critiques"

Fort de son vaste territoire et des ressources de son sous-sol, le Canada est un important producteur mondial de cuivre, de nickel et de cobalt et développe des projets sur des minéraux critiques tels que le lithium, le graphite ou encore le vanadium.

Le Premier ministre canadien Mark Carney, et son homologue allemand Friedrich Merz, à Berlin, le 26 août 2025 ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Pendant qu'Etats-Unis et Chine poursuivent leur bras de fer sur la question sensible des aimants permanents, cruciaux dans de nombreux secteurs industriels, l'Allemagne et le Canada ont conclu mardi 26 août un accord pour coopérer plus étroitement dans l'approvisionnement en matières premières critiques, notamment en terres rares. Ce rapprochement intervient dans le cadre des efforts de diversification de Berlin, qui souhaite réduire sa dépendance aux importations chinoises.

A Berlin, la ministre allemande de l'Économie et de l'Énergie Katherina Reiche a signé une déclaration d'intention avec son homologue canadien Tim Hodgson pour établir "un partenariat étroit sur les matières premières critiques". Celles-ci sont "d'une importance vitale" pour l'Allemagne "à cause des développements géopolitiques, en particulier pour les terres rares", a déclaré Mme Reiche.

Ces métaux sont utilisés dans de larges pans de l'industrie allemande, des batteries électriques aux éoliennes en passant par les dispositif médicaux.

Dans ce domaine, la première économie européenne cherche activement des alternatives à la Chine, qui a représenté près de la moitié des importations européennes de terres rares en 2024 selon l'institut de statistiques Eurostat. Le Canada développe de son côté ses activités dans le domaine, et extrait également du lithium, du graphite, du cobalt ou encore du nickel.

Une "base fiable pour les industries de pointe allemandes"

Mardi, trois entreprises allemandes du secteur, dont le producteur de cuivre Aurubis, ont signé des protocoles d'accord avec des firmes canadiennes dans le domaine de l'extraction et du traitement des matières premières.

L'idée est que les fabricants allemands "puissent compter sur les fournisseurs canadiens" et que les producteurs canadiens "puissent accéder aux marchés mondiaux", a indiqué M. Hodgson. Ces minéraux "produits de manière responsable serviront de base fiable pour les industries de pointe allemandes", a-t-il ajouté. Le partenariat est "une bonne mesure pour renforcer nos économies et les sécuriser", avait déclaré plus tôt le chancelier allemand Friedrich Merz, lors d'une rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney.

Cette année, l'industrie allemande a particulièrement tremblé devant les restrictions à l'export de terres rares chinoises, décidées en avril par la Chine en représailles aux barrières commerciales américaines. Fin juillet, la Commission européenne a toutefois annoncé avoir négocié un mécanisme "amélioré" avec Pékin pour assouplir ces exportations. L'Allemagne est aussi dépendante du lithium chinois, décisif pour le virage vers l'électrique de son secteur automobile en crise, et mise sur des projets d'extraction sur son propre sol et en Serbie.