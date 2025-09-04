Lisbonne en deuil après la mort de 17 personnes dans l'accident d'un funiculaire

Les drapeaux ont été amenés à mi-mât en signe de deuil jeudi à Lisbonne au lendemain de la mort d'au moins 17 personnes dans l'accident de l'un des célèbres funiculaires de la ville, les deux autres ayant été mis à l'arrêt le temps de déterminer les causes de la catastrophe.

Une Française figure parmi les blessés, a dit le Quai d'Orsay, sans préciser la gravité de son état.

Des vidéos des lieux de l'accident montrent la carcasse de l'une des deux voitures jaunes du funiculaire encastrée dans un immeuble après son déraillement dans un virage en bas de la pente.

Manuel Leal, responsable national de la Fectras, syndicat des transports, a déclaré aux chaînes de télévision que les employés du funiculaire de Gloria, attraction emblématique de la capitale du Portugal, s'étaient plaints régulièrement de problèmes avec le câble du funiculaire rendant compliquées les phases de freinage. Il a toutefois ajouté qu'il était prématuré d'attribuer la catastrophe à ces problèmes.

La Carris, société publique des transports de Lisbonne, a assuré dans un communiqué que "tous les protocoles de maintenance avaient été respectés", notamment les entretiens hebdomadaires et mensuels et les inspections quotidiennes.

Les deux voitures du funiculaire, chacune capable de transporter une quarantaine de personnes, sont fixées aux deux extrémités d'un câble et sont ainsi censées se faire contrepoids. Elles se déplacent à l'aide de moteurs électriques.

Alors que le câble semble s'être rompu, la voiture qui descendait la pente de 265 mètres n'avait apparemment plus de frein et a déraillé dans un virage avant de s'encastrer dans un immeuble.

L'autre voiture, qui se trouvait au bas de la pente, a brusquement reculé de quelques mètres mais ne semble pas avoir été endommagée. Des vidéos prises par des passants montrent des passagers sauter par les fenêtres.

La ligne de Gloria, ouverte en 1885, relie le centre historique de Lisbonne près de la place de Restauradores au quartier de Bairro Alto, ou Quartier Haut, réputé pour sa vie nocturne.

Elle transporte environ trois millions de passagers par an, selon les données de la municipalité.

Les autorités portugaises n'ont pas précisé l'identité ni la nationalité des victimes mais ont déclaré que des étrangers figuraient parmi les personnes décédées.

Selon les médias portugais, un père de famille allemand est mort, sa femme a été grièvement blessée et leur enfant de trois ans légèrement touché.

(Andrei Khalip, Inti Landauro, Sergio Goncalves, avec John Irish, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)