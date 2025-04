Lionel Messi ravive un très mauvais souvenir aux Français

Pour l’éternité, malheureusement.

Les images sont encore fraîches. Intactes. Presque deux ans et demi plus tard , le souvenir ne bouge pas d’un cil : 123 e minute, une passe en cloche totalement hasardeuse tombe dans les pieds de Randal Kolo Muani, et là… l’Histoire choisit son camp. Un angle ouvert, un destin, et puis la jambe de Dibu Martinez. Une parade pour l’éternité, pour un titre, pour Messi.…

CV pour SOFOOT.com