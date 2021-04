Limoges : le port du masque rendu obligatoire... à cause des médias

C'est une médiatisation dont la ville se serait bien passée. Depuis le début de l'épidémie et jusqu'au 26 mars dernier, Limoges faisait figure d'exception : la commune de Haute-Vienne était la seule de France où le port du masque n'était pas obligatoire. Une décision du maire Les Républicains de la ville, Émile Roger Lombertie, un ancien médecin : « C'est du bon sens. Quand il y a du monde, le masque est nécessaire et les gens le portent. Quand il n'y a personne dans les rues, il est inutile. Il faut savoir faire confiance à la population », plaidait-il auprès du Parisien.

Seulement, depuis plus d'un mois, ce régime particulier n'est plus de mise, pour le plus grand malheur des habitants, habitués à flâner en toute liberté dans leur ville. En cause : la surmédiatisation de cette exception... et peut-être la colère du Premier ministre, Jean Castex, raconte le quotidien francilien.

Une exception qui « a rendu Castex zinzin »

Tout a commencé par la publication d'un article du Parisien, suivie d'une dépêche de l'Agence France-Presse (AFP), qui ont porté l'histoire au niveau national. Tour à tour, les médias se saisissent de l'affaire, étonnés qu'une ville de plus de 100 000 habitants puisse être exemptée de port du masque. Les télévisions, radios et journaux débarquent à Limoges, le maire de la ville est notamment

