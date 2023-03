Limiter le temps d’écran : ce que les parents peuvent faire

Lorsqu'on additionne les heures passées à regarder la télévision, à jouer à des jeux vidéo ou à surfer sur Internet, il apparaît que les enfants passent plus de temps sur les écrans que sur les bancs de l'école. Pour la tranche d'âge comprise entre 1 an et 6 ans, la consommation numérique a triplé depuis 2011, passant de deux heures à plus de six heures par semaine.

Face à cette situation, la plupart des parents s'inquiètent des effets de ces usages. La présence envahissante des écrans au sein du foyer est d'ailleurs devenue une des sources majeures de tensions dans les relations entre parents et enfants.

Avides de conseils pour limiter un temps d'écran qu'ils considèrent comme trop important, les parents sont pourtant confrontés à des contradictions difficiles à contourner : ils passent eux-mêmes en moyenne quatre heures trente par jour à lire leurs mails, parcourir le fil d'actualité de leurs réseaux sociaux et regarder des séries en streaming.

Performances scolaires

Cette gestion du temps d'écran se double de doutes et de profondes inquiétudes alimentés par la nature des contenus numériques consultés par leurs enfants. Plus globalement, les parents sont exposés à un profond sentiment de perte d'autorité dans la mesure où les modèles de transmission des savoirs sont revisités à l'aune du numérique ; les adolescents se révélant souvent plus compétents que leurs parents pour appréhender les

