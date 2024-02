Limite de bagages à bord des trains : la SNCF infligera des amendes dès septembre

( AFP / LOIC VENANCE )

En cas de non-respect de la mesure, l'amende prévue s'élève à 50 euros.

Désormais, à bord des trains, pas plus de deux grands bagages et un bagage à main par personne. En effet, depuis le 15 février, la SNCF a changé sa politique de bagages à bord des TGV InOui, a indiqué un porte-parole du groupe ferroviaire ce jeudi 22 février.

Les voyageurs, qui jusqu'ici avaient pour obligation "d'être en mesure de porter eux-même et en une fois l'ensemble de (leurs) bagages", auront désormais le droit d'emporter deux valises ou sacs d'un format de 70 cm x 90 cm x 50 cm maximum et un plus petit sac de 30 cm x 40 cm x 15 cm. L'information, révélée par Le Figaro mercredi, a provoqué de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux. D'autant que la mesure a été déployée jeudi dernier, à la veille d'une grève qui a annulé un train grande ligne sur deux pendant un week-end de vacances scolaires sur une partie du pays.

"Des règles plus précises et objectives"

"La politique de bagage reste la même qu'avant", a tenu à préciser à l'AFP un porte-parole de la SNCF, "mais les règles n'étaient pas toujours claires et il pouvait y avoir des abus donc on aura des règles plus précises et objectives", a-t-il ajouté. Jusqu'ici, les restrictions de bagages clairement édictées ne concernaient que les TGV Ouigo, des trains low-cost, sans voiture-bar et où le billet n'est pas remboursable.

"Nos clients mais aussi nos agents se retrouvent confrontés soit à des problèmes de sécurité à bord (chute de valise), soit à des difficultés de circulation", a également indiqué la SNCF, dont les TGV sont de plus en plus remplis. En cas de non-respect, l'amende prévue s'élève à 50 euros. Plusieurs bagages spéciaux sont autorisés à passer comme bagage volumineux comme les poussettes, trottinettes, instruments de musique ou encore skis, snowboards et vélos rangés et pliés dans une housse. La SNCF laisse aux usagers jusqu'au 15 septembre pour se familiariser avec cette mesure avant de donner des amendes.