information fournie par So Foot • 14/01/2025 à 23:20

Lille refroidit l'OM aux tirs au but

Ce n'est pas cette saison que l'OM retrouvera le trophée de la Coupe de France. Après une égalisation d'une frappe dantesque sur le gong par Luis Henrique, le LOSC a pris le dessus sur Marseille aux tirs au but (1-1, 3 TAB 4) et verra les huitièmes de finale.

OM 1-1 ( 3 T.A.B 4 ) Lille

Buts : Luis Henrique (90 e +6) pour l’OM // Haraldsson (69 e ) pour les Dogues

Tirs au but réussis : Greenwood, Balerdi, Rabiot pour l’OM // Bakker, Ismaily, And. Gomes, Alexsandro pour le LOSC Tirs au but manqués : Luis Henrique, Rowe pour l’OM …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com