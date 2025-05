Lille, Nice, Strasbourg : faux départ lors du sprint final

Pendant que Monaco et Marseille faisaient le boulot (victoire contre Lyon et Le Havre), Lille, Nice et Strasbourg se sont pris les pieds dans le tapis lors de cette avant-dernière journée de Ligue 1. Résultat, Monaco et l'OM sont assurés de disputer la Ligue des champions. Et les autres vont se battre pour la quatrième place.

La quatrième place a souvent été celle du con en Ligue 1. Sauf que depuis l’an dernier et la nouvelle formule de Ligue des champions, cette quatrième place est qualificative pour la LDC. Enfin pas tout à fait. L’équipe qui termine 4 e dispute un troisième tour de qualification de Ligue des champions et, en cas de victoire, un barrage qui, s’il est remporté, permet de rejoindre la phase de groupes. Si pour le LOSC cette saison cela s’est bien passé, cela n’a pas été la même histoire pour l’OM en 2023 ou pour Monaco en 2022. Résultat, cette 4 e place n’est pas évidente à gérer : elle oblige l’équipe à reprendre plus tôt la saison – et donc la préparation -, elle complique le recrutement car les directeurs sportifs ne savent pas s’ils peuvent compter sur l’argent de la Ligue des champions et elle rajoute des matchs dans les jambes. De quoi expliquer que personne ne veut finir à cette 4 e place ? C’est en tout cas ce que l’on peut déduire de cette 33 e journée de Ligue 1 qui a vu Lille, Nice, Strasbourg et Lyon s’incliner. De quoi permettre à l’OM et Monaco de valider leur ticket pour la Ligue des champions. Et pas pour un tour de qualification.

La peur au ventre

Avant cette 33 e journée de Ligue 1, 6 équipes pouvaient encore espérer accrocher les deux dernières places qualificatives pour la phase de groupes de Ligue des champions. Et il y avait fort à parier qu’elles soient encore 4 ou 5 à pouvoir décrocher ce sésame avant la dernière journée qui s’annonçait palpitante. Mais c’était sans compter sur les chokes de Lille (défaite 2-0 à Brest), Nice (défaite 2-0 à Brest), Strasbourg (défaite 2-1 à Angers) et dans une moindre mesure Lyon (défaite 2-0 à Monaco). Et comme dans le même temps Marseille s’est imposé au Havre (3-1), la course est terminée et désormais le combat est pour le 3 e tour de qualification de la Ligue des champions et la Ligue Europa.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com