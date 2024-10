information fournie par So Foot • 25/10/2024 à 00:10

Ligue Europa : Mourinho tient tête à Manchester United, les Rangers se promènent

José Mourinho a le sourire.

Pour ses retrouvailles avec Manchester United, le Special One a presque réussi son pari, en accrochant les Red Devils à Istanbul. Au terme d’une rencontre houleuse et disputée, les hommes du Portugais ont arraché le point du nul grâce à un pion de Youssef En-Nesyri , venu répondre à l’ouverture du score précoce de Christian Eriksen (1-1). Un scénario forcément frustrant pour les Mancuniens, toujours incapables de gagner sur la scène européenne et qui signent ainsi leur troisième nul de rang.…

AHD pour SOFOOT.com