information fournie par So Foot • 12/12/2024 à 21:24

Ligue Conférence : Chelsea bat Astana avec ses minots

Astana 1-3 Chelsea

Buts : Tomasov (45 e ) pour Astana // Guiu (14 e ), Marochkin (18 e , CSC) et Veiga (39 e ) pour les Blues

Josh Acheampong, Samuel Rak-Sakyi, Kiano Dyer, Harvey Vale, Ato Ampah, Shim Mheuka, Trique George. Vous les connaissez ? Non ? C’est normal. Ces gamins (moyenne d’âge de 18 ans) ont en effet tous foulé la pelouse du stade central de Pavlodar , pour défier le FC Astana en 5 e journée de Ligue Conférence, par la volonté de leur entraîneur Enzo Maresca. Un défi pour la jeunesse passé avec succès, puisque les Blues se sont confortablement imposés au Kazakhstan (1-3) . Les buts ont cependant été inscrits par des habitués du haut niveau, puisque Marc Guiu a ouvert le score après un joli slalom sur son côté droit (14 e ), avant de pousser le pauvre Aleksandr Marochkin à un but contre son camp à la suite d’un débordement de Pedro Neto, que l’Espagnol a tenté de reprendre devant le but (18 e ). Renato Veiga, sur le corner de Kiernan Dewsbury-Hall, a clos le festival londonien (39 e ). Les Kazakhstanais ont tout de même réduit la marque grâce à Marin Tomasov, d’un joli enroulé du gauche (45 e ).…

AB pour SOFOOT.com