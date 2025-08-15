Ligue 2 : Troyes et Pau calent, Amiens et Nancy l’emportent

L’ordre est déjà chamboulé.

Contrairement à une deuxième journée de National qui aura été prolifique, celle de Ligue 2 a été un poil décevante ce vendredi soir. Victorieux la semaine dernière, Pau n’a pu faire mieux qu’un match nul à Bastia (1-1) . Si Jérémy Sebas avait ouvert les hostilités (27e), Tauryk Arconte avait permis aux siens de revenir à égalité avant que la rencontre ne soit marquée par deux cartons rouges, reçus successivement par Ducrocq et Meddah (65ᵉ). Même issue pour Troyes, en déplacement à Clermont , qui peut se contenter d’avoir obtenu un match nul et vierge tant le CF63 a eu les occasions de l’emporter.…

TM pour SOFOOT.com