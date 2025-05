information fournie par So Foot • 07/05/2025 à 20:51

Ligue 1 : Retrait d’un point avec sursis pour Saint-Étienne après le derby

Les Verts s’en sortent bien.

Vainqueur du derby face à l’OL le 20 avril dernier (2-1), Saint-Étienne tremblait concernant la décision de la Commission de discipline alors qu’un arbitre assistant avait été touché par un jet de pièce de monnaie. « Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la sanction suivante : retrait d’un point avec sursis au classement sportif » , ont décidé les gendarmes, ce mercredi soir, qui avaient également invoqué l’ « usage massif d’engins pyrotechniques » , et « l’interruption de la rencontre » . À la lutte pour le maintien, l’ASSE s’en sort bien et pouvait craindre une sanction plus lourde, qui aurait été un gros coup dur, à deux journées de la fin.…

LT pour SOFOOT.com