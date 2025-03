Ligue 1 : oui, cette fin de saison sera excitante

Cette 27e journée nous a offert du spectacle sur quasiment toutes les pelouses, une ribambelle de buts, et la promesse d'un suspense toujours présent pour la fin de saison. Peu importe si Paris est déjà sûr d'être champion, et Montpellier déjà sûr de finir en Ligue 2.

À première vue, cette Ligue 1 version 2024-2025 n’a plus grand chose d’excitant à vivre d’ici la fin de saison. En haut de tableau, le PSG, leader avec vingt-et-un points d’avance sur son premier dauphin à sept journées de la fin, est officieusement assuré de finir une énième fois champion, quand tout en bas, personne me miserait un kopeck sur un sursaut du MHSC et ses quinze pauvres petits points. Pourtant, cette 27 e journée nous a redonné le sourire et l’envie de poursuivre la folie jusqu’au week-end du 17 et 18 mai.

Passer le club des 27

Au total, il y eut 36 buts entre vendredi soir, avec la victoire strasbourgeoise contre Lyon (4-2), et dimanche, avec le succès lillois dans le derby du Nord (1-0). Quatre par match en moyenne (un record depuis la cinquième journée) et l’impression que le championnat de France a échangé sa philosophie avec la Bundesliga, qui a de son côté livré un multiplex du samedi à « seulement » 2,2 buts par rencontre.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com