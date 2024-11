Ligue 1 : loin des yeux, loin des cœurs

La Ligue 1 est-elle en train d’être invisibilisée - médiatiquement pour le moment - en France ? Le faible nombre d’abonnés chez DAZN comme sa disparition sur les réseaux sociaux (via la diffusion des buts) semblent démontrer un vrai et inquiétant recul. Dans notre civilisation numérique, pour être aimé, il faut être vu (les joueurs l’ont bien compris avec Instagram). Au risque que la passion des Français pour le ballon rond s’exile définitivement...

Le football est-il en train de perdre l’amour du peuple ? La litanie s’installe doucement et sûrement, jusqu’à devenir une prédiction autoréalisatrice ? En France, l’angoisse s’est cristallisée autour de nombreux symptômes : les Bleus décevants, Mbappé hautain, une Ligue 1 sans stars et bien sûr le coût de l’abonnement à DAZN. Avec seulement officiellement 500 000 abonnés, sûrement dans les faits beaucoup moins, la plateforme anglaise rate clairement pour l’instant son pari hexagonal. Et même en ajoutant les chiffres du streaming illégal, quelle a été donc l’audience réelle du Classique ?

Nous sommes loin des chiffres d’Amazon, qui dépassait le million, ou même de Canal+ quand les grands chocs de notre championnat domestique rassemblaient près de 1,8 million de personnes, sans compter les bars remplis devant une télé accrochée au-dessus du zinc. Aujourd’hui, peu de troquets ont accepté de débourser les 200 euros mensuels exigés pour avoir le privilège d’enjailler leur dimanche après-midi avec un Toulouse-Auxerre, et sont plutôt restés fidèles à la chaîne cryptée – et donc aux coupes d’Europe en semaine – pour étancher la soif de leur clientèle en émotions footballistiques. Ajoutez-y l’éclipse des petites vidéos des goals (en partage légal par les diffuseurs ou Free) sur les réseaux sociaux à la suite des embrouilles dans les négociations avec Bein Sports, et il devient donc légitime de se demander qui regardent encore les rencontres de Ligue 1, et si parfois il ne se masse pas davantage de monde dans les tribunes que devant un écran.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com