 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue 1: le PSG domine Lens grâce à Barcola mais perd "Kvara"
information fournie par AFP 14/09/2025 à 19:29

Bradley Barcola, auteur d'un doublé pour le PSG face à Lens, le 14 septembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Bradley Barcola, auteur d'un doublé pour le PSG face à Lens, le 14 septembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Le PSG a conforté sa place de leader de la Ligue 1 en battant Lens (2-0) à domicile grâce à un doublé de Bradley Barcola, mais a notamment perdu son troisième attaquant Kvaratskhelia, sur blessure, avant le début de la Ligue des champions.

A trois jours de l'entrée en lice des champions d'Europe contre l'Atalanta Bergame, dans une phase de ligue,qui s'annonce complexe, la liste s'allonge du côté de l'infirmerie du PSG, où figurent déjà Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

Quelques minutes après avoir manqué une occasion (26e), le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia a demandé le changement, visiblement touché au mollet gauche (30e) à la suite d'une semelle d'un Lensois qui a laissé des traces sur sa peau.

Sans rythme en club depuis le début de la saison, il a eu du temps de jeu avec sa sélection lors de la trêve internationale, marquant deux buts contre la Bulgarie et la Turquie.

Il a été remplacé par le jeune "titi" parisien Ibrahim Mbaye sur le côté droit, qui a très peu d'expérience en Ligue des champions.

Aligné pour la première fois avec le PSG depuis la Supercoupe en août, "Kvara" est sorti à la demi-heure de jeu, rejoignant directement les vestiaires, sous les yeux d'Ousmane Dembélé, blessé à l'ischio-jambier et assis dans les tribunes du Parc des Princes.

Ce dernier, favori pour le prochain Ballon d'or est indisponible pour six à huit semaines, tandis que Désiré Doué sera absent environ quatre semaines (mollet), des blessures survenues le 5 septembre lors du premier match de qualifications des Bleus pour le Mondial-2026 contre l'Ukraine (2-0).

En seconde période, Lee Kang-In, titularisé dans l'entre-jeu avec Vitinha et Warren Zaïre-Emery mais qui peut aussi jouer en attaque pour suppléer les blessés, est resté au sol après une douleur sur un appui et a été remplacé par Luis Enrique (qui a assisté à la première période en tribune) dans la foulée (57e). Dix minutes plus tard (68e), c'était au tour du défenseur Lucas Beraldo, blessé à un cheville sur un contact, d'être évacué sur une civière.

La sortie sur blessure de l'attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia, face à Lens , le 14 septembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

La sortie sur blessure de l'attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia, face à Lens , le 14 septembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Hormis ces blessures, le PSG a maîtrisé les joueurs de Pierre Sage, qui ont réussi quand même à se montrer dangereux grâce à Florian Thauvin. D'abord sur un coup franc indirect dans la surface provoqué par une passe de Beraldo à son gardien, mais Lucas Chevalier a repoussé de la poitrine la frappe du champion du monde 2018 (9e). Puis un centre de Thauvin devant le but parisien a été dévié par Zabarnyi qui a été tout proche de marquer contre son camp (27e).

- Barcola, en grande forme -

Juste avant la mi-temps, sa frappe du gauche, qui a redondi sur Lucas Hernandez, a frôlé le poteau droit de Lucas Chevalier, qui s'est montré solide tout au long du match (45+2).

"C'est un honneur pour moi d'être là. Merci pour l'accueil, on va faire de grandes choses ensemble", avait lancé le portier juste avant le match sur la pelouse du Parc lors de sa présentation au public parisien.

Mais c'est bien l'attaquant français, en grande forme en ce moment, Bradley Barcola, auteur d'un doublé, qui a pleinement brillé dimanche soir.

Servi par Vitinha, l'ailier gauche a ouvert le score d'une frappe enroulée en dehors de la surface (1-0, 15e), puis il s'est débrouillé tout seul, toujours servi par le Portugais, sur son second but en tirant de loin, profitant de l'appel de Gonçalo Ramos (2-0, 51e).

Responsabilisé par Luis Enrique cet été, l'ex-Lyonnais a marqué son troisième but en quatre matches en Ligue 1 et semble déjà "profiter" des blessures de ses coéquipiers pour creuser son sillon face à la concurrence en attaque.

La fin du match a été marquée par des chants insultants contre les Marseillais à une semaine du "classique" au Vélodrome contre l'OM, qui a nécessité une intervention du speaker du Parc.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants propalestiniens envahissent la rue pendant la 21e et dernière étape du Tour d'Espagne cycliste, le 14 décembre 2025 à Madrid ( AFP / Thomas COEX )
    Les manifestants propalestiniens font définitivement dérailler la Vuelta
    information fournie par AFP 14.09.2025 20:31 

    Soudain, les barrières tombent, et un flot de manifestants pénètrent sur Gran Via, en plein coeur de Madrid: brandissant drapeaux et pancartes fustigeant le "génocide sioniste" à Gaza, des milliers de manifestants propalestiniens viennent de signer dimanche la ... Lire la suite

  • Najib Mikati, alors Premier ministre libanais, invité de la conférence annuelle du parti italien Fratelli d'Italia de la Première ministre Giorgia Meloni, Rome, le 14 décembre 2024 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )
    "Biens mal acquis": l'ex-Premier ministre libanais Mikati visé par la justice française
    information fournie par AFP 14.09.2025 20:07 

    Une nouvelle figure de la classe dirigeante libanaise dans le viseur de la justice française: une enquête est ouverte à Paris visant Najib Mikati, Premier ministre jusqu'à début 2025, soupçonné de s'être constitué frauduleusement un important patrimoine de "biens ... Lire la suite

  • Des participants à Paris lors d'une course organisée dans le cadre de la première Fête du sport, avec plus de 5.000 événements dans toute la France, le 14 septembre 2025 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Un 100 mètres inédit dans la Seine, point d'orgue de la première Fête du sport
    information fournie par AFP 14.09.2025 19:52 

    La première édition de la Fête du sport, qui a proposé plus de 5.000 événements en France et un parterre d'athlètes, s'est conclue dimanche par un 100 mètres légendaire dans la Seine, point d'orgue des festivités pour le premier anniversaire des Jeux de Paris 2024. ... Lire la suite

  • Manchester City surclasse United
    Manchester City surclasse United
    information fournie par So Foot 14.09.2025 19:32 

    Dos au mur après ses deux défaites lors de ses deux dernières sorties, Manchester City s'est rassuré en écrasant son voisin de United (3-0). Une promenade de santé pour les Skyblues et Erling Haaland, double buteur, qui renvoient leur meilleur ennemi à ses démons, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank