Ligue 1: "au moins trois ans" de restructuration pour l'OL, selon son DG

Le directeur général de l'Olympique lyonnais, Michael Gerlinger, à Lyonle 5 octobre 2025. ( AFP / ALEX MARTIN )

Le directeur général de l'Olympique lyonnais, l'Allemand Michael Gerlinger, a estimé lundi que le processus de restructuration financière prendrait au moins trois ans, en rappelant que sa nouvelle propriétaire, l'Américaine Michele Kang, avait sauvé le club à deux reprises.

"Maintenant, c'est Michele Kang qui est propriétaire, c'est une seule personne, pas un fonds. Nous ne voulons pas tout lui mettre sur les épaules. Elle nous a sauvés deux fois en dépensant beaucoup d'argent. C'est à notre équipe de direction de l'aider avec cette restructuration qui va durer au moins trois ans", a dit Gerlinger en conférence de presse.

"Nous avons signé les documents concernant le rachat de l'OL par Michele Kang le jour même de notre passage devant la DNCG (le gendarme financier du football français, NDLR) en juin. C'était très juste encore une fois", a rappelé le dirigeant.

"L'année dernière, nous avions des pertes de 200 millions d'euros sur l'exercice 2024-2025. Nous les avons réduits sur 2025-2026 même si je ne peux pas en dire plus car les chiffres ne sont pas clôturés et consolidés. Ce n'est toujours pas zéro, c'est certain", a-t-il souligné.

LE DG de l'OL a rappelé que se "qualifier pour la Ligue des Champions aurait pu accélérer les choses". Mais "nous n'avons pas réussi" et "nous poursuivrons avec la Ligue Europa", a-t-il noté, évoquant aussi le mercato conclu le 1er septembre.

"Nous avons parfaitement respecté l'encadrement imposé par la DNCG au niveau de la masse salariale", a commenté Gerlinger.

Classé 4e la saison dernière, Lyon affiche la 7e masse salariale de Ligue 1.

"Il ne faut pas oublier qu'en juin dernier, il y avait encore un risque de faillite pour le club après celle de notre propriétaire (précédent), le groupe Eagle", a encore dit le dirigeant lyonnais. "Nous avons la chance d'avoir une cellule de recrutement qui nous trouve des joueurs à bas prix afin d'avoir de bonnes possibilités de vendre. Nous continuons ainsi."

Pour sa part, le directeur sportif Mathieu Louis-Jean s'est dit satisfait du mercato.

Sur un marché difficile, "nous avons vendu pour pratiquement 70 millions d'euros contre 100 millions d'euros il y a un an, un chiffre significatif", a déclaré Louis-Jean.

"Nous serons encore amenés à vendre car il faut créer aussi de la valeur", mais "nous restons positifs malgré l'élimination en Ligue des champions et prêts à attaquer la saison avec beaucoup d'envie", a-t-il relevé.

L'OL n'écarte pas l'opportunité de céder encore des joueurs cet hiver, selon les possibilités du marché.