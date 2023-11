Liens militaires Chine-Russie : Poutine se réjouit d'une coopération "de plus en plus importante"

Moscou et Pékin entretiennent des liens forts, encore resserrés depuis le début de l'offensive russe en février 2022, que Pékin refuse de condamner.

Vladimir Poutine, à Novo-Ogaryovo, le 8 novembre 2023 ( POOL / Gavriil GRIGOROV )

La coopération militaire entre la Russie et la Chine est "de plus en plus importante", s'est réjoui mercredi 8 novembre le président Vladimir Poutine, tout en assurant que les deux pays ne cherchaient pas à créer une alliance similaire à celles de la guerre froide.

"Nos contacts dans le domaine militaire et techno-militaire deviennent de plus en plus importants", a affirmé Vladimir Poutine, qui recevait à Moscou le général chinois Zhang Youxia, vice-président de la Commission militaire centrale.

"La Russie et la Chine ne construisent pas une alliance militaire à la façon de la guerre froide", a-t-il ajouté, comme une réponse directe aux craintes de l'Occident.

Car la coopération vantée par Vladimir Poutine est vue comme un signal d'alerte par les pays occidentaux, qui veulent éviter que la Chine n'apporte un soutien de taille à la Russie dans son offensive en Ukraine.

Mercredi, le G7 a d'ailleurs appelé Pékin à "ne pas aider" Moscou dans ce conflit.

Le président russe a, lui, estimé que l'Otan cherchait à "dépasser son cadre géographique" et que Washington tentait "de créer des nouvelles alliances" en Asie.

"Nous voyons tout cela et, avec nos amis, nous réagissons calmement, de manière équilibrée, en renforçant nos capacités de défense", a-t-il dit.

Vladimir Poutine s'est rendu en Chine en octobre, son premier déplacement dans une grande puissance mondiale depuis l'attaque de ses forces en Ukraine il y a près de deux ans.

Plus tôt mercredi, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait lui aussi assuré que la Russie et la Chine ne créaient "pas un bloc militaire", contrairement, selon lui, "à certains pays occidentaux agressifs".

En recevant Zhang Youxia, il a déclaré que la coopération des deux pays n'était pas "dirigée contre des pays tiers".

Sergueï Choïgou souhaitait lui parler "des mesures à prendre pour renforcer la coopération dans le domaine de la défense", d'après le ministère russe.

Zhang Youxia, de son côté, a estimé que les relations russo-chinoises étaient à leur "plus haut niveau", selon une transcription en russe de ses propos.