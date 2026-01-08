 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lidl, un des principaux annonceurs, va arrêter la publicité à la télévision traditionnelle en France
information fournie par AFP 08/01/2026 à 08:21

Lidl, l'un des premiers annonceurs, va arrêter la publicité à la télévision traditionnelle en France, a annoncé le discounter allemand ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Lidl, l'un des premiers annonceurs, va arrêter la publicité à la télévision traditionnelle en France, a annoncé le discounter allemand ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Lidl, l'un des premiers annonceurs, va arrêter la publicité à la télévision traditionnelle en France, a annoncé le discounter allemand jeudi, invoquant une réglementation trop contraignante, six mois après une lourde condamnation pour "pratiques commerciales trompeuses".

"Nous n'investirons plus dans la TV linéaire (télévision classique par rapport notamment aux plateformes en ligne, NDLR) tant que les risques dus à la réglementation seront trop importants, comme c'est le cas aujourd'hui", a déclaré Jassine Ouali, directeur exécutif de la relation client au sein de Lidl France, dans une interview au magazine spécialisé Stratégies.

En juillet, la chaîne de supermarchés, régulièrement attaquée par la concurrence pour ses campagnes de communication, a été condamnée par la cour d'appel de Paris à verser 43 millions d'euros de réparations à Intermarché pour des publicités illicites sur le petit écran, une décision qu'elle va contester devant la Cour de cassation.

En juillet, Lidl a été condamnée par la cour d'appel de Paris à verser 43 millions d'euros de réparations à Intermarché pour des publicités illicites sur le petit écran ( AFP / GABRIEL BOUYS )

En juillet, Lidl a été condamnée par la cour d'appel de Paris à verser 43 millions d'euros de réparations à Intermarché pour des publicités illicites sur le petit écran ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Les spots décriés - 374 entre 2017 et 2023 pour un montant de 584 millions d'euros - présentaient des promotions pour des produits "sans assurer leur disponibilité pendant une durée de 15 semaines dans l'ensemble" des magasins Lidl, comme l'exige la loi, selon la cour d'appel, qui a relevé des "pratiques commerciales trompeuses" et une "concurrence déloyale".

"Pour moi qui suis passé par Lidl en Allemagne et au Royaume-Uni, cette situation est assez difficile à comprendre", a commenté M. Ouali, selon lequel "l'héritage issu de la régulation des années 90", visant à protéger les revenus publicitaires des autres médias, notamment de la presse quotidienne régionale, "pose de réelles questions".

Un décret de 1992 interdit aux distributeurs de communiquer, à la télévision, sur des opérations commerciales de promotion limitées dans le temps, la disponibilité et les prix des produits vantés devant être assurés pendant 15 semaines, une durée précisée par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

"Il n'y a qu'à chiffrer le poids de Lidl en TV pour comprendre que si l'on cesse de communiquer dans les médias français au profit d'acteurs comme Google, Meta, Netflix ou Amazon, cela va poser un problème de financement des médias", a prévenu M. Ouali.

La télé linéaire a représenté 22% du total des investissements médias de Lidl France l'année dernière, contre "zéro" prévu en 2026, a indiqué à l'AFP une porte-parole du distributeur.

Le sixième distributeur alimentaire français en parts de marché représente, selon Kantar Media, le deuxième annonceur de France, tous secteurs et médias confondus.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 08:51

    Je me marre ? Vive la télé pravda ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le coût massif de l'alcool pour la société et son rôle dans les violences commises par les hommes doivent faire l'objet de politiques publiques plus volontaristes, selon des experts ( AFP / Charly TRIBALLEAU )
    Alcool: un coût massif pour la société et un carburant des violences faites aux femmes
    information fournie par AFP 08.01.2026 09:07 

    Si le Dry January incite les Français à moins boire pour leur santé, le coût massif de l'alcool pour la société et son rôle dans les violences commises par les hommes doivent faire l'objet de politiques publiques plus volontaristes, disent des experts. "L'alcool ... Lire la suite

  • Le logo de Sodexo
    Sodexo : croissance interne du CA +1,8% au T1 avec l'impact du dollar US
    information fournie par Reuters 08.01.2026 09:00 

    Sodexo EXHO.PA a fait état jeudi d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant un effet de change négatif de 4,0%, avec notamment la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro et l'impact des acquisitions et cessions. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.01.2026 08:53 

    (Actualisé avec Getlink, Soitec, Valeo, Tesco, Marks & Spencer, Associated British Foods, Shell, secteur technologique) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 08.01.2026 08:50 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank