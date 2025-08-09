Liban-Six soldats tués dans une explosion en inspectant un dépôt

L'armée libanaise a annoncé que six soldats avaient été tués et d'autres blessés dans une explosion alors qu'ils inspectaient un dépôt d'armes et procédaient au démantèlement de munitions, samedi à Tyr, dans le sud du Liban.

Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de la déflagration, a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Des sources proches des services de sécurité ont déclaré que l'explosion avait été causée par "des restes de la guerre israélienne".

Israël a mené une vaste offensive à l'automne 2024 contre le Hezbollah après un an d'accrochages frontaliers réguliers entre Tsahal et le groupe armé chiite libanais.

(Laila Bassam et Enas Alashray; version française Claude Chendjou et Jean-Stéphane Brosse)