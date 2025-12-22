Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Liban-L'armée israélienne dit avoir frappé des membres du Hezbollah à Saïda
information fournie par Reuters•22/12/2025 à 13:05
L'armée israélienne a déclaré
lundi avoir mené des frappes contre plusieurs membres du
Hezbollah dans la région de Saïda, dans le sud du Liban, sans
plus de précisions.
(Reportage Ahmed Elimam; version française Claude Chendjou,
édité par Bertrand Boucey)
