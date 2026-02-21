Liban-Des frappes israéliennes font au moins 10 morts - sources

(.)

Au moins 10 personnes ont été tuées et 50 autres blessées lors de frappes israéliennes dans la plaine de la Bekaa, au Liban, ont déclaré deux sources sécuritaires à Reuters, après que l'armée israélienne a dit avoir pris pour cible des sites du Hezbollah dans la région de Baalbek.

Ces frappes survenues dans la nuit de vendredi à samedi figurent parmi les plus meurtrières signalées dans l'est du Liban ces dernières semaines et risquent de mettre à l'épreuve le fragile cessez-le-feu, négocié sous l'égide des Etats-Unis, entre Israël et le Hezbollah.

L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué avoir frappé des centres de commandement du Hezbollah dans la région de Baalbek, dans la plaine de la Bekaa, dans l'est du Liban.

Dans un communiqué distinct publié samedi, Tsahal dit avoir "éliminé plusieurs terroristes du Hezbollah dans trois centres de commandement différents (...) récemment identifiés comme opérant pour accélérer les processus de préparation et de renforcement des forces de l'organisation, tout en planifiant des attaques contre Israël".

Un haut responsable du Hezbollah figurait parmi les morts, ont rapporté les sources sécuritaires. Le Hezbollah n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

L'armée israélienne a par ailleurs déclaré avoir également frappé ce qu'elle présente comme un centre de commandement du Hamas à partir duquel des militants opéraient dans la région d'Ain al Hilweh, dans le sud du Liban. Ain al Hilweh est un camp de réfugiés palestiniens surpeuplé situé près de Sidon.

Le président libanais Joseph Aoun a condamné les frappes israéliennes sur la région de Sidon et les villes de la Bekaa, y voyant une "nouvelle violation" de la souveraineté du Liban et un manquement aux obligations fixées par l'Onu. Il a exhorté les pays qui oeuvrent en faveur d'une stabilité régionale, y compris les Etats-Unis, à faire pression pour un arrêt immédiat des hostilités afin d'éviter une nouvelle escalade, a déclaré la présidence.

Le Hamas a condamné dans un communiqué la frappe israélienne sur Ain al Hilweh et a rejeté les allégations israéliennes, affirmant que le site visé appartenait à la Force de sécurité conjointe du camp chargée de maintenir la sécurité.

(Reportage Laila Bassam et Enas Alashray; version française Claude Chendjou)