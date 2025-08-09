Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Liban-Au moins six membres de l'armée tués dans une explosion
information fournie par Reuters•09/08/2025 à 14:59
Au moins six membres de
l'armée libanaise ont été tués samedi dans une explosion causée
par des "restes de la guerre israélienne" à Tyr, dans le sud du
Liban, ont rapporté à Reuters des sources au sein de la
sécurité.
(Reportage Laila Bassam, rédigé par Ahmed Tolba; version
française Claude Chendjou)
