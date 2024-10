LFP-Qatar : Le sponsoring de la discorde

Après Lyon, Marseille a également fait part de son rejet du contrat de sponsoring passé par la LFP avec le Qatar cet été, en marge de l’attribution des droits TV. Simple posture ou véritable opposition à la dépendance financière du football français vis-à-vis de l’Émirat ?

Cette fois, les deux Olympiques ont trouvé un sujet sur lequel faire front commun. Quelques jours après l’Olympique lyonnais, qui a ouvertement fustigé la LFP pour le contrat de sponsoring passé avec le Qatar, son homologue de Marseille a également fait savoir qu’il ne comptait pas faire la promotion du petit État du Golfe sur son maillot. En fin de semaine dernière, le club dirigé par John Textor était une nouvelle fois sorti du bois face à l’instance dirigeante du football français, pointant « l’incompétence de la LFP pour décider de la commercialisation des inventaires marketing relatifs aux propriétés des clubs », considérant par conséquent « le partenariat consenti en violation de nos droits comme nul et non avenu ». Simple question d’image ou début d’une véritable fronde face aux accords passés cet été ?

Qatar out !

Une gronde qui trouve son origine dans le marasme du dossier des droits TV et les risques financiers colossaux qui ont pesé sur la Ligue au cœur de l’été. Appelé à la rescousse pour compléter la note via Bein Sports en récupérant une affiche de Ligue 1 par journée (en plus de la Ligue 2), le Qatar arrondit la facture par le biais d’un contrat de sponsoring. Aux 80 millions d’euros versés au titre des droits télévisés s’ajouteront ainsi 20 supplémentaires pour que l’ensemble des clubs professionnels de l’Hexagone fassent la promotion du pays via un badge « Visit Qatar » ajouté sur tous les maillots. Chaque écurie de première division se verra en retour gratifiée de 730 000 euros, contre 170 000 pour celles de l’échelon inférieur. Loin d’être suffisant pour convaincre tout le monde.…

Propos de Raphaël Le Magoariec recueillis par TB.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com