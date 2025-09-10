 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LFI déposera une motion de censure à l'Assemblée contre Sébastien Lecornu
information fournie par AFP 10/09/2025 à 09:09

Le député Manuel Bompard de La France Insoumise avant le vote de confiance sur le budget d'austérité du gouvernement, à l'Assemblée nationale à Paris, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le député Manuel Bompard de La France Insoumise avant le vote de confiance sur le budget d'austérité du gouvernement, à l'Assemblée nationale à Paris, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

La France insoumise déposera "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale" une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, a indiqué mercredi le coordinateur du mouvement Manuel Bompard sur RMC et BFMTV.

Si Sébastien Lecornu ne demande pas la confiance de l'Assemblée, "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale, nous déposerons une motion de censure sur la base de l'article 49.2 de la Constitution", a dit Manuel Bompard, dénonçant une nomination qui s'apparente pour lui à un "déni de démocratie".

Si cette motion de censure était votée par l'ensemble de la gauche et le Rassemblement national, elle renverserait le gouvernement du nouveau Premier ministre.

"Les Français ont dit +On est en désaccord avec la politique d'Emmanuel Macron+. Il a quand même décidé de ne pas tenir compte du résultat, de continuer à imposer sa politique, ça fait maintenant à deux reprises que l'Assemblée nationale a censuré ses gouvernements et il continue dans la même direction. Donc, je trouve qu'il y a là évidemment quelque chose de totalement inacceptable, de totalement méprisant", a argué le député des Bouches-du-Rhône.

"Monsieur Barnier est tombé sur la base d'une motion de censure déposée en vertu de l'article 49.3 de la Constitution. Monsieur Bayrou est tombé, après avoir demandé un vote de confiance, sur l'article 49.1 de la Constitution. Et là encore, j'ai l'impression que Monsieur Macron veut faire le tour de tous les articles de la Constitution, et peut-être que Monsieur Lecornu tombera sur la base de l'article 49.2 de la Constitution", a étayé le bras droit de Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV et RMC.

