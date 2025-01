Levée de fonds record pour la société de gestion Ardian

Dominique Senequier,présidente fondatrice d'Ardian ( AFP / JOEL SAGET )

La société de gestion française Ardian a annoncé jeudi une levée record de 30 milliards de dollars pour un fonds d'investissement destiné au marché "secondaire", c'est-à-dire la prise de participation dans des fonds déjà constitués.

"Ce montant constitue la plus importante levée de fonds secondaire jamais réalisée à ce jour sur le marché, consolidant encore la position de leader d'Ardian sur ce secteur", s'est félicité le gestionnaire dans un communiqué.

Plus de 450 investisseurs internationaux ont souscrit à ce fonds, parmi lesquels "des grands fonds de pension internationaux, des compagnies d'assurance, des fonds souverains ainsi que de grands investisseurs privés", précise la société de gestion.

Baptisé ASF IX, il s'agit du neuvième fonds d'Ardian sur cette thématique. Le précédent, bouclé en 2020, avait atteint 19 milliards de dollars.

Le fonds investira principalement en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest.

"Nous tirons parti d'une opportunité unique d’achat sur le marché secondaire", a souligné le directeur général d'Ardian et co-responsable de ce segment de marché Mark Benedetti.

Beaucoup d'investisseurs de fonds dits "primaires", investis dans des sociétés - souvent une dizaine par fonds - avec un recours important à la dette, cherchent à céder leurs parts, pressés d'avoir un retour sur investissement.

Des fonds eux-mêmes cherchent à vendre sur ce marché comparable à de l'occasion certaines de leurs participations, avec souvent des décotes.

Ardian mise sur cette situation de marché provoquée par l'environnement de taux changeant ces dernières années, l'expérience de son équipe, "l'une des bases de données les plus vastes et complètes dédiées aux actifs privés" et des outils d'intelligence artificielle.

Ardian gère ou conseille 176 milliards de dollars d’actifs en capital-investissement, en infrastructure ou en dette.

Le discret géant français de l'investissement compte plus de 1.050 employés répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient.