Levante ne compte que dix joueurs inscrits à la veille de son entrée en lice en Liga
Vous avez dit situation urgente ?
À moins de 48h de ses débuts en Liga, ce samedi soir face au Deportivo Alavès (21h30), Levante n’est pour l’heure pas en capacité d’aligner une équipe complète . En effet, le club de Valence ne compte que dix joueurs inscrits sur le site de la Liga… et aucun gardien. En raison du fair-play financier, le promu n’a par ailleurs pu inscrire aucune des ses recrues depuis le début de l’été.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer