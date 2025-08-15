Levante ne compte que dix joueurs inscrits à la veille de son entrée en lice en Liga

Vous avez dit situation urgente ?

À moins de 48h de ses débuts en Liga, ce samedi soir face au Deportivo Alavès (21h30), Levante n’est pour l’heure pas en capacité d’aligner une équipe complète . En effet, le club de Valence ne compte que dix joueurs inscrits sur le site de la Liga… et aucun gardien. En raison du fair-play financier, le promu n’a par ailleurs pu inscrire aucune des ses recrues depuis le début de l’été.…

TB pour SOFOOT.com