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Lettonie-La PM démissionne après des incidents impliquant des drones ukrainiens
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 10:49

La Première ministre lettone de centre-droit, Evika Silina, a annoncé jeudi qu'elle quitterait ses fonctions, provoquant l'effondrement de son gouvernement de coalition à quelques mois seulement des élections prévues en octobre.

"Je démissionne, mais je n'abandonne pas", a-t-elle déclaré dans une allocution télévisée.

Le président letton Edgars Rinkevics, chargé par la Constitution de désigner un chef du gouvernement, rencontrera vendredi tous les partis représentés au Parlement.

Evika Silina, membre du parti de centre-droit Nouvelle Unité, s'est retrouvée mercredi sans majorité au Parlement après que le parti de gauche Les Progressistes a annoncé retirer son soutien.

Cette décision survient à la suite du limogeage, ce week-end, du ministre de la Défense du Parti des progressistes, Andris Spruds, en raison de sa gestion d’incidents impliquant l'entrée dans l'espace aérien letton de drones ukrainiens en provenance de Russie.

(Janis Laizans, rédigé par Andrius Sytas ; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
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