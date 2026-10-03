Lettonie-La " Liste unie" du Premier ministre largement en tête des élections

(Actualisé avec détails, déclarations du Premier ministre)

La " Liste unie", formation centriste et pro-ukrainienne du Premier ministre letton Andris Kulbergs, semble en passe de signer une plus large victoire que prévu au scrutin législatif organisé samedi, les électeurs ayant ainsi exprimé leur inquiétude par rapport à une possible agression russe.

Le sondage à la sortie des urnes réalisé par la chaîne publique lettone LSM montre ainsi que la "Liste unie" a remporté 35,6% des voix, devant le parti populiste "Lettonie d’abord", qui s'inspire du mouvement "Maga" du président américain Donald Trump, avec 11,3% des suffrages.

"Lettonie d'abord" avait notamment courtisé l'importante minorité ethnique russe de la Lettonie à l'approche du scrutin.

Vers la mi-juillet, les présidents lituanien et letton, Gitanas Nauseda et Edgars Rinkevics, ont accusé la Russie de projets de sabotage contre des pays de l'Otan, accusations qualifiées par Moscou de "fables alarmistes".

Au début de même mois, la Pologne avait dit que les services de renseignement occidentaux s'inquiétaient du risque d'attaques russes contre son territoire et les États baltes. Moscou dément régulièrement ce type d'accusations qui s'inscrivent selon elles dans le cadre d'une campagne de propagande antirusse.

Il y a quelques jours, l'Estonie a dit être parvenue à la conclusion qu'un incendie ayant eu lieu en août dans les locaux de la société de défense Milrem Robotics, fournisseur de drones terrestres pour l'Ukraine, était un acte criminel commandité par les services de sécurité russes.

NÉCESSITÉ DE TROUVER UN ALLIÉ POUR GOUVERNER

Réagissant aux résultats des sondages à la sortie des urnes, Andris Kulbergs a déclaré qu’il espérait rester Premier ministre, ajoutant qu'il ne souhaitait pas gouverner avec "Lettonie d'abord".

Si les sondages à la sortie des urnes sont confirmés par les résultats officiels, le Premier ministre aura besoin d'alliés pour être en mesure de former un gouvernement.

"C'est remarquablement bon. Je ne m'attendais pas à un tel résultat", s'est félicité Andeis Kulbergs au siège de son parti à Riga.

Le parti des Progressistes arrive en troisième position dans le classement des sondages à la sortie des urnes, avec également 11,3%, suivi du parti ouvertement pro-russe "Sovereign Power", avec 10,8%.

Outre les questions de sécurité, celle du coût de la vie a également dominé la campagne électorale en Lettonie, État membre de l'Otan et de l'Union européenne qui partage une frontière avec la Russie et abrite une importante minorité russophone.

Andris Kulbergs, homme d’affaires et pilote de rallye amateurde 47 ans, est arrivé au pouvoir en mai après l'effondrement de la coalition précédente, en raison de la façon dont cette dernière avait géré des incidents au cours desquels des drones militaires avaient pénétré dans l'espace aérien letton sans être détectés.

Tout au long de sa campagne, il a promis de renforcer les capacités anti-drones de la Lettonie et de maintenir les dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut, l'un des niveaux les plus élevés de l'OTAN.

La Lettonie, qui compte 1,9 million d'habitants, longe la mer Baltique, avec au nord et au sud l'Estonie et la Lituanie, alliées de l'UE et de l'Otan, et à l'est la Russie et la Biélorussie.

(Andrius Sytas et Terje Solsvik, Version française Benoit Van Overstraeten)