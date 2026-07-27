Lescure évoque un "coup de tonnerre économique"

Incendie de forêt près du Bassin d'Arcachon dans le département de la Gironde

Les feux de forêt qui ravagent depuis la semaine dernière une partie de ‌la France, notamment en Gironde et dans les Landes, représentent un "coup de tonnerre économique", a déclaré lundi Roland Lescure, ministre de l'Economie, tandis que son collègue au Commerce, Serge Papin, ​a souligné que l'activité touristique allait être perturbée.

"La mobilisation générale est présente pour cette catastrophe écologique évidemment et sociale (...) mais qui est aussi un coup de tonnerre économique qui affecte une région qui n'en avait pas besoin", a déclaré Roland Lescure, aux côtés de Serge Papin, lors d'un micro tendu devant le ministère de l'Economie.

Juste avant un conseil des ministres, ​le président Emmanuel Macron a présidé ce lundi une nouvelle réunion de crise sur le sujet alors que selon les derniers chiffres plus de 42.000 hectares ont été détruits par l'incendie qui sévit en Gironde et a conduit à ​l'évacuation de près de 220.000 personnes.

"Il y a des entrepôts qui sont en zone incendiée ⁠et donc qui sont fermés", a souligné le ministre de l'Economie, ajoutant que les autorités ont décidé de coordonner leurs actions au niveau de l'Etat pour ‌venir en aide aux secteurs touchés par ces incendies.

À la suite de la réunion organisée par Roland Lescure et Serge Papin avec les représentants des acteurs économiques locaux, il a notamment été décidé une prolongation exceptionnelle du délai de déclaration des sinistres jusqu'au 31 août, pour toutes ​les personnes devant avoir recours à leur assurance.

Une prise en charge ‌des frais de relogement, au titre de l'assurance habitation, pour les personnes ayant dû évacuer leur résidence principale, est également ⁠prévue.

"PRÊT À TOUTE ÉVENTUALITÉ"

Sur le tourisme, Serge Papin, ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du pouvoir d'achat, a déclaré pour sa part que les évacuations ont été faites en prenant en compte les grands acteurs du secteur comme les opérateurs, les hôtels Accor et Airbnb, qui relogent les sinistrés.

"On encourage aussi évidemment tous les touristes ⁠à ne pas venir maintenant dans les ‌zones concernées", a-t-il ajouté.

"On est sur une saison touristique qui était très bien partie. Évidemment, ça nous touche beaucoup de voir que là, ⁠avec ces catastrophes, ça va perturber bien sûr dans ces zones-là l'activité touristique", a-t-il également noté.

A Bordeaux, où le feu se rapproche de la ville, le maire Thomas Cazenave ‌a dit se préparer à tous les scénarios.

"De ce que j'en sais, c'est que ça (l'incendie) s'est stabilisé cette nuit, à la faveur d'ailleurs d'un taux d'humidité ⁠qui remontait, mais d'un autre côté moi je reste toujours très prudent", a-t-il dit lors d'un point presse.

"C'est très difficile ⁠à prévoir, il n'y a pas à ‌s'inquiéter outre mesure mais à être attentif aux messages et être prêt à toute éventualité", a-t-il ajouté, répondant à une question de possibles évacuations des habitants de la ville.

La ​région de Bordeaux renferme par ailleurs des sites stratégiques dans le secteur du spatial, de l'aéronautique ‌et de la défense, avec des groupes comme Thales, Dassault, Safran, MBDA et ArianeGroup.

"ArianeGroup travaille en étroite coopération avec les autorités à la fois locales et nationales. Tous les sites concernés ont été évacués ​et toutes les mesures nécessaires ont été prises pour les sécuriser, a déclaré le groupe européen, qui détient deux sites à Le Haillan et à Saint-Médard-en Jalles.

ArianeGroup n'a pas souhaité préciser les mesures de sécurité prises.

Les feux de forêt en cours ont démarré mercredi dernier dans la commune de Saumos, en Gironde, et sont considérés comme un incendie "convectif" ⁠qui crée une forme de colonne d'aspiration, s'ajoutant au vent naturel et nourrissant ainsi les flammes de manière décuplée.

Le gouvernement fait l'objet de critiques pour ne pas avoir pris des mesures de prévention robustes contre les conséquences du réchauffement climatique et négligé les moyens de lutte contre les incendies, favorisés par la hausse des températures, la sécheresse et le "stress hydrique".

Après plusieurs journées de progression, l'incendie de Gironde est resté "globalement stable" dans la nuit de dimanche à lundi, a dit lundi la préfecture de Gironde, mais les pompiers ont répété que le feu était loin d'être sous contrôle.

Un quatrième épisode de canicule en quelques mois est attendu dès mardi dans l'Hexagone.

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Sudip ​Kar-Gupta et Florence Loève; édité par Benoit Van Overstraeten)