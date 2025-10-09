Les vins effervescents à la fête, à des degrés divers

Des bouteilles de champagne en vente dans un supermarché à Paris, le 5 septembre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les crémants ont le sourire, le champagne s'accroche: dans un monde du vin en difficulté, les effervescents tirent leur épingle du jeu, même si certains s'en sortent mieux que d'autres.

Tirés par la demande internationale et le succès du prosecco italien, ces vins ont vu leur consommation et leur production quasiment doubler depuis 2002, selon l'Organisation internationale du vin (OIV), contrastant avec le reste d'un secteur frappé par la déconsommation.

L'Italie, première productrice avec un tiers des vins effervescents mondiaux, a vu en 2024 ses exportations dopées par ses bulles: +12% en volume sur un an sur cette catégorie.

En France, 2e productrice avec 16% du total, devant l'Allemagne (14%), ces bons chiffres n'ont pas échappé aux fabricants de crémants, qui réunissent huit appellations, en Touraine, Alsace, Savoie, Bourgogne...

Près de Bordeaux, Dominique Furlan en "fait le plus possible, la moitié" de sa production désormais. Il y a cinq ans, il produisait trois quarts de vin rouge.

"Aujourd'hui le crémant c'est vital", décrit ce vigneron et président de coopérative. "C'est encourageant car ce produit plaît. Le consommateur y trouve son plaisir, et le producteur un salaire", souligne-t-il.

Pour les crémants, 2024 a été une année record avec plus de 114 millions de bouteilles vendues, soit +6% par rapport à 2023 et +35% par rapport à 2020, selon leur fédération nationale (FNPEC).

Fin septembre la filière a présenté ses ambitions: monter en gamme (cuvées spéciales, cépages autochtones...), prendre le créneau bulles entre 9 et 15 euros abandonné par le champagne, notamment en grande distribution. Et s'étendre à l'export (40% aujourd'hui), au Royaume-Uni, où il est présent depuis peu, ou aux Etats-Unis, où la filière juge son niveau de prix à même d'encaisser le surcoût des droits de douane de Donald Trump.

- "Le roi de la fête" à l'épreuve -

Les vins effervescents ont "un style, le goût, les bulles, (qui) semblent emporter une adhésion assez large particulièrement chez les jeunes adultes", explique à l'AFP Richard Halstead, expert auprès du spécialiste des données sur l'alcool IWSR. Surtout "les occasions de célébrer ont pris de l'importance. (...) Et ce n'est pas un produit de tous les jours", ce qui fait qu'il est aussi moins affecté par la tendance générale à la modération.

Dans un monde du vin en difficulté, les effervescents tirent leur épingle du jeu, même si certains s'en sortent mieux que d'autres ( AFP / NICOLAS TUCAT )

En revanche, "récemment, le champagne a connu une contraction, largement, selon nous, en raison des difficultés économiques des consommateurs", relève l'analyste: les volumes ont diminué, même si la valeur des échanges a continué à croître.

"Il y a eu l'inflation, l'augmentation des coûts de production, et puis certaines grosses maisons de champagne ont relevé leurs prix, parfois de beaucoup (...) Si vous montez vos prix, la demande peut répondre en déclinant, parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter ce produit aussi souvent qu'avant", précise-t-il.

Début octobre, le Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV) a exprimé son "inquiétude face au repli" de grands marchés, avec la montée des politiques protectionnistes mais aussi "la concurrence accrue" d'autres effervescents.

En 2025, la région espère stabiliser ses expéditions par rapport à 2024 (271,4 millions de bouteilles, en recul après trois ans autour de la barre des 300 millions).

Devra-t-elle baisser ses prix? "La Champagne a fait de gros efforts qualitatifs, environnementaux, avec un cahier des charges extrêmement exigeant nécessitant par exemple beaucoup de personnel, on a pris l'inflation de plein fouet, et on a impacté l'évolution de nos charges sur le prix de vente", a répondu à la presse le président du SGV, Maxime Toubart. "L'idée n'est pas de baisser les prix, mais d'expliquer que le champagne reste le meilleur rapport qualité-prix, qu'en termes d'équivalence, on ne trouve pas, c'est le roi la fête", a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, le spritz ou le prosecco (qui compose le spritz, NDLR) est-il un concurrent? Oui et non", a-t-il dit. "Oui parce qu'il y a un vrai attrait pour ces boissons. Mais ça ouvre aussi le palais et beaucoup de gens qui commencent par le spritz iront vers des crémants puis le champagne."