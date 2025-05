Les Verts doivent y croire

Fort d'une solide victoire à Reims, Saint-Étienne va s'offrir une dernière journée de tous les possibles. En cas de défaite ou de nul du Havre à Strasbourg, les Verts peuvent filer en barrages s'ils battent Toulouse. Autrement dit : Geoffroy-Guichard va rugir le week-end prochain.

Les Verts n’avaient plus leur destin en main il y a encore quelques heures de cela. En cas de victoire du Havre face à Marseille, les Stéphanois auraient définitivement été condamnés à retourner en Ligue 2, un championnat qui ne correspond pas à la stature de ce club historique qu’est Saint-Étienne. Alors, comme des grands, les joueurs d’Eirik Horneland ont fait ce qu’ils avaient à faire, c’est-à-dire jeter leurs dernières forces dans la bataille et tester leur destin jusqu’au bout. À Auguste-Delaune, Sainté s’est adjugé un succès de choix (0-2), l’un des plus beaux de sa saison, alors que le HAC a finalement cédé face à l’OM au bout de la nuit. Résultat des courses : tout est encore possible et tout se jouera lors de la dernière journée.

Mieux vaut Tardieu que jamais

Signe que la soirée allait bien se passer : il n’aura fallu que trois minutes aux joueurs du Forez pour prendre les devants sur la pelouse rémoise. Et pas n’importe qui, ni n’importe comment, d’ailleurs, puisque l’ouverture du score est venue du pied de Florian Tardieu, qui a tout simplement marqué là son premier but de la saison, d’une splendide frappe du droit depuis l’extérieur de la surface. « On voulait faire une grosse entame. On savait que ce serait compliqué ici parce que c’est toujours difficile de venir gagner à Auguste-Delaune. On parvient à marquer rapidement. Je suis content de marquer ce premier but avec Saint-Étienne en Ligue 1 parce qu’il est important mais il le sera vraiment que si on gagne » , disait l’intéressé à la mi-temps au micro de BeIN Sports. Bien vu, car son pion a mis son équipe sur les rails, et Irvin Cardona a fini le boulot, bien placé après un premier arrêt de Yehvann Diouf, à quelques minutes de la pause.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com