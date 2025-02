Les véritables raisons de l’exclusion de C8 par l’Arcom

La diffusion de C8 sur la TNT arrive bientôt à sa fin. La chaîne, dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré, a perdu sa fréquence, comme sa consœur NRJ12, au profit de deux nouvelles (Ouest France TV et T18), et cessera d'émettre le 28 février prochain. Une décision prise il y a 6 mois par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, qu'il a justifiée publiquement par les critères inscrits dans la loi : le pluralisme de l'offre, le respect des obligations et le degré d'engagement des chaînes. Auprès de la direction de Canal, propriétaire de C8, les raisons sont tout autres.

Selon le courrier, consulté par Les Échos , le gendarme de l'audiovisuel met en cause Cyril Hanouna et son émission Touche pas à mon poste , qui cumule un record de plus de 7,6 millions d'euros d'amende pour ses dérapages. Canal s'était alors engagé à diffuser l'émission avec un différé, insuffisant pour l'Arcom. « L'annonce de la mise en place d'un différé, absente dans le dossier et évoquée seulement lors de l'audition du 9 juillet sans précisions suffisantes sur les modalités, n'a pas mis l'Autorité en mesure d'apprécier la portée réelle », est-il souligné.

Europe 1 : les dessous de la guerre entre l'Arcom et Cyril HanounaOutre le cas d'Hanouna, l'Arcom estime que C8 n'est pas en mesure de proposer une programmation – majoritairement composée d'émissions de divertissement et de magazines – qui se