Les ventes en ligne grimpent en 2024, mais Shein et Temu pèsent sur le montant des commandes

Nouvelle année, nouveau record pour l'e-commerce avec 175,3 milliards d’euros dépensés sur Internet par les Français en 2024, en hausse de 9,6% sur un an, a annoncé jeudi la Fédération du commerce en ligne et de la vente à distance (Fevad).

( AFP / ADEK BERRY )

A ce rythme de croissance, "on pourrait franchir le cap symbolique des 200 milliards d'euros en 2026", a indiqué en conférence de presse le délégué général de la Fevad, Marc Lolivier.

En 2023, les ventes en ligne avaient augmenté de 10% à 160 milliards d’euros, alors "tirées par les services", comme les réservations de voyage.

En 2024, les services ont continué leur progression (+12%) et le délégué général a salué "la reprise des commandes" de produits (hors alimentaire), qui ont rebondi de 6% en 2024, après un repli de 1,8% en 2023. Avec 66,9 milliards d’euros dépensés, les achats de produits ont renoué avec le haut niveau de 2021 et la période de Covid-19, où les fermetures de magasins avaient profité au commerce en ligne.

"La beauté reste le secteur le plus dynamique avec une croissance de 4%" et "la mode, l'électroménager et les loisirs" enregistrent aussi une "reprise des commandes", précise Marc Lolivier, notant que "seul le meuble semble pâtir", pénalisé par "la croissance de la seconde main, la situation de l'immobilier moins positive, et les sites asiatiques (comme le chinois Temu, NDLR) qui ont une influence très importante" sur ce secteur.

Sur ces plateformes asiatiques à prix cassés, Shein ou Temu en figure de proue, le panier moyen (le montant payé pour chaque commande) n'est que de 20 euros, contre 68 euros pour le panel sondé par la Fevad en 2024 (produits et services confondus) ce qui pourrait lester le secteur à l'avenir, rapporte la Fevad.

Face à la "montée en puissance de plateformes extérieures très offensives, il faut agir", a affirmé Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du Commerce et des PME, lors de la présentation des chiffres de la Fevad.

Le nombre de transactions a également progressé de 10% (après +5% en 2023), soit 80 commandes par seconde, selon les chiffres de la Fevad, qui s'appuie sur un double panel, celui de plus d'une centaine de sites "leaders" du e-commerce et celui des plateformes sécurisées de paiement qui représentent une majorité des opérations réalisées sur 150.000 sites.

Chaque "cyber-acheteur" a réalisé en moyenne 62 commandes sur l'année, pour un montant annuel de 4.216 euros, deux fois plus qu'en 2019.