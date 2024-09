Les vélos ont désormais leur "cycloscore", un étiquetage environnemental et social

Les vélos neufs peuvent désormais obtenir un "cyclescore", un score environnemental et social qui favorise les matériaux les plus durables mais aussi les bonnes conditions de travail des salariés, a annoncé vendredi la filière française du vélo.

( AFP / AURORE MESENGE )

Cadre en carbone ou en acier, composants importés de Chine ou d'autres pays d'Europe, pièces détachées disponibles ou pas, déterminent une note environnementale.

Les critères d'égalité femmes-hommes, l'inclusion de personnes en situation de handicap ou d'apprentis donnent une note sociétale.

La moyenne des deux notes donne un "cyclescore", entre A et E, qui doit faire briller les étiquettes des vélos les plus vertueux, a détaillé la nouvelle filière "France Vélo" lors d'une conférence à Paris.

Lancée en juin par un contrat avec l'Etat, cette filière rassemble de façon inédite les industriels du secteur mais aussi des collectivités locales et des usagers, avec pour objectif d'étendre l'usage du vélo, et d'arriver à tripler le nombre de vélos fabriqués en France, à deux millions à horizon 2030 (contre 645.000 en 2023).

"On sait que le vélo est bon pour la planète, mais on a voulu distinguer les vélos les plus respectueux de l'environnement, ainsi que des hommes et des femmes qui les produisent. On veut que les consommateurs aient envie de se diriger vers ces beaux produits", a souligné David Jamin, directeur de la grande Manufacture française du cycle (MFC), qui assemble des vélos pour Intersport à Machecoul (Loire-Atlantique).

Le "cyclescore", qui devrait être déployé d'ici 2025 par différentes marques, a été élaboré par la filière en partenariat avec l'Agence de l'environnement (Ademe) et l'Agence de normalisation (Afnor).

Des vélos de marques comme Nakamura (assemblés par la MFC), Cyfac (Indre-et-Loire) ou Les Clipains Salamandre (une association ardéchoise) ont obtenu les premiers "cyclescores" A.

Certains membres de la filière aimeraient désormais que les aides à l'achat de vélos soient conditionnés à l'obtention d'un bon score.

Un indice "France Vélo" s'ajoute à ce score, avec une note de 5 sur 5 si le vélo a été conçu, assemblé, peint et décoré en France, mais aussi si les composants produits en France représentent plus de 40% de la valeur du vélo. Soit un objectif ambitieux à une époque où les cadres, roues ou batteries produits en France sont encore rares et chers.