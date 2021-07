Les vacances très studieuses et françaises des ministres

Quatrième vague, élection présidentielle..., la rentrée s'annonce chargée pour les membres du gouvernement. Toutefois, à la suite du conseil des ministres prévu mercredi 28 juillet, ils pourront s'offrir quelques jours de répit avant de reprendre sur les chapeaux de roues. Et, comme chaque année, une question semble tourner dans l'esprit des Français : où les ministres d'Emmanuel Macron vont-ils partir pour leur pause estivale ? Le Parisien a recensé leurs lieux de villégiature.

Première observation : les vacances ne seront pas de tout repos pour tout le monde. Olivier Véran et Gabriel Attal ont été priés de rester attentifs et sur le pont pendant leurs vacances. Ainsi, selon son entourage au quotidien, le ministre de la Santé « sera mobilisé tout l'été et ne désespère pas de passer quelques jours de télétravail depuis la Provence », tandis que le porte-parole du gouvernement sera en déplacement à travers le pays et séjournera près d'Ajaccio ou dans le Luberon.

Rester joignable

« Le gouvernement ne va pas rester passivement à regarder arriver la quatrième vague depuis la plage », affirme une source gouvernementale afin d'expliquer la mobilisation estivale de certains ministres. Ce qui explique également pourquoi la pause du secrétaire d'État au Tourisme ne sera pas d'un calme complet. « Les vacances de Jean-Baptiste Lemoyne seront courtes, il fera de nombreux déplacements en

... Lire la suite sur LePoint.fr