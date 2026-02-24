Les USA vont offrir des services de passeport dans une colonie de Cisjordanie

Les Etats-Unis vont fournir cette semaine des services de passeport en Cisjordanie occupée, ont déclaré mardi des représentants américains, une démarche sans précédent alors que jamais les autorités consulaires américaines n'avaient proposé de tels services aux colons dans le territoire palestinien.

La plupart des pays du monde considèrent les colonies israéliennes en Cisjordanie comme illégales au regard du droit international, ce que rejette Israël, où de nombreux élus nationalistes prônent une annexion du territoire occupé.

Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a approuvé ce mois-ci de nouvelles mesures destinées à renforcer le contrôle de l'Etat hébreu sur la Cisjordanie occupée et à faciliter l'achat de terres par les colons - une initiative dénoncée par les Palestiniens comme une "annexion de facto".

Un groupe de ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays, dont la France, l'Espagne, la Turquie, l'Egypte et l'Arabie saoudite, ont dit lundi dans une déclaration conjointe condamner "avec la plus grande fermeté" les mesures décidées par Israël qui "étendent considérablement le contrôle illégal d'Israël sur la Cisjordanie".

Fervent soutien d'Israël, le président américain Donald Trump a déclaré par le passé être opposé à une annexion par Israël de la Cisjordanie occupée, mais il n'a pris aucune mesure pour empêcher l'élargissement des colonies israéliennes dans le territoire palestinien.

D'après des ONG, le nombre de colonies a grimpé depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir à la Maison blanche en janvier 2025.

Via le réseau social X, l'ambassade américaine à Jérusalem a déclaré mardi que, dans le cadre d'efforts visant à pouvoir servir tous les Américains à l'étranger, "des officiers consulaires vont fournir des services routiniers de passeport à Efrat le vendredi 27 février". Efrat est une colonie située au sud de la ville palestinienne de Bethléem.

L'ambassade américaine a ajouté qu'un projet similaire était prévu à Ramallah ainsi que dans d'autres colonies et villes.

Des dizaines de milliers de ressortissants américains disposant de la double nationalité israélienne résideraient en Cisjordanie occupée, selon des estimations.

Sollicité pour un commentaire, un porte-parole de l'ambassade américaine à Jérusalem a déclaré que c'est "la première fois que nous fournissons des services consulaires dans une colonie de Cisjordanie".

Il a ajouté que des services similaires étaient proposés en Cisjordanie aux citoyens américains disposant également de la nationalité palestinienne.

En marge de la guerre dans la bande de Gaza, Israël a intensifié ses opérations militaires et renforcé son contrôle en Cisjordanie, que l'Etat hébreu occupe depuis la guerre de 1967.

L'ONG Human Rights Watch a accusé dans un rapport publié en novembre dernier Israël de crimes de guerre avec des déplacements forcés en Cisjordanie.

La coalition de Benjamin Netanyahu, dont les colons sont l'un des socles électoraux, est composée de ministres d'extrême droite désireux d'annexer la Cisjordanie.

Plus de 500.000 colons israéliens vivent en Cisjordanie occupée.

(Rami Ayyub; version française Jean Terzian)