Les USA vont fournir à Kyiv des renseignements pour frapper l'intérieur de la Russie-WSJ

Les Etats-Unis vont fournir à l'Ukraine des renseignements pour ses tirs de missile à longue-portée contre les infrastructures énergétiques russes, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des représentants américains, alors que Washington envisage de fournir à Kyiv des armes plus puissantes qui lui permettraient d'atteindre davantage de cibles en Russie.

Si Washington partage de longue date des renseignements avec Kyiv, les informations rapportées par le WSJ suggèrent qu'il sera à l'avenir plus facile pour l'Ukraine de frapper les raffineries, oléoducs, centrales électriques et autres infrastructures russes avec l'objectif de priver le Kremlin de sources de revenus, en premier lieu issus du pétrole.

D'après le journal, les représentants de l'administration du président américain Donald Trump ont également demandé à leurs alliés de l'Otan de fournir un soutien similaire à l'Ukraine.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de la Maison blanche.

La décision de fournir à Kyiv des renseignements supplémentaires a été prise peu après que Donald Trump a écrit la semaine dernière sur les réseaux sociaux que l'Ukraine pourrait reprendre les territoires conquis par la Russie depuis le lancement de son invasion en février 2022, ont déclaré des représentants américains cités par le Wall Street Journal.

Il s'agit d'un revirement opéré par Donald Trump, qui avait effectué dès son retour au pouvoir à la Maison blanche en janvier dernier

un rapprochement

avec la Russie, s'entretenant à plusieurs reprises avec le président russe Vladimir Poutine, également reçu en août en Alaska pour

un sommet

auquel le président ukrainien Volodimir Zelensky n'avait pas été convié.

Le président américain a rencontré la semaine dernière, en marge de l'Assemblée générale de l'Onu, son homologue ukrainien, qu'il avait vivement critiqué plus tôt cette année, avant de

suspendre un temps

le partage de renseignements avec Kyiv.

Dans la foulée de la réunion organisée avec Volodimir Zelensky aux Nations unies le 23 septembre, Donald Trump avait écrit sur son réseau social Truth: "Après avoir vu les troubles économiques (que la guerre) provoque en Russie, je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de lutter et RÉCUPÉRER l'ensemble de l'Ukraine dans sa forme initiale".

Par la suite, le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que Washington étudiait une demande de Kyiv pour obtenir des missiles Tomahawks, dont la portée est de 2.550 kilomètres - ce qui permettrait à l'armée ukrainienne d'atteindre par exemple Moscou, et la plupart de l'Ouest de la Russie.

(Costas Pitas, avec la contribution de Steve Holland, Michelle Nichols et Abu Sultan; version française Jean Terzian)