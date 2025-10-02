Les USA vont fournir à Kyiv des renseignements pour frapper l'intérieur de la Russie

(Actualisé avec réaction du Kremlin, ambassadeur russe à l'Onu)

par Steve Holland et Gram Slattery

Les Etats-Unis vont fournir à l'Ukraine des renseignements pour ses tirs de missile à longue-portée contre les infrastructures énergétiques russes, ont déclaré mercredi deux représentants américains à Reuters, alors que Washington étudie également la possibilité de fournir à Kyiv des missiles qui lui permettraient d'atteindre davantage de cibles en Russie.

L'administration du président américain Donald Trump a également demandé à ses alliés de l'Otan de fournir un soutien similaire à l'Ukraine, ont ajouté les deux représentants, confirmant des informations rapportées en premier lieu par le Wall Street Journal.

Il s'agit des premières mesures constituant un changement dans la politique de Donald Trump à l'égard de la guerre en Ukraine depuis que le président américain a adopté ces dernières semaines une rhétorique plus dure envers la Russie, avec l'objectif de mettre fin au conflit de trois ans et demi.

Si Washington partage de longue date des renseignements avec Kyiv, les informations rapportées par le Wall Street Journal suggèrent qu'il sera à l'avenir plus facile pour l'Ukraine de frapper les raffineries, oléoducs, centrales électriques et autres infrastructures russes, avec l'objectif de priver le Kremlin de sources de revenus.

En réponse à ces informations, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi que "la fourniture et l'utilisation de l'ensemble de l'infrastructure de l'Otan et des États-Unis pour collecter et transférer des renseignements aux Ukrainiens sont évidentes".

Donald Trump presse les Européens de stopper toutes leurs importations de pétrole russe afin de tenter de priver la Russie des fonds nécessaires à la poursuite de son offensive en Ukraine.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de la Maison blanche. La mission de l'Ukraine à l'Onu n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

La mission de la Russie à l'Onu a décliné une demande de commentaire.

REVIREMENT

Selon le Wall Street Journal, citant des représentants américains, la décision de fournir à Kyiv des renseignements supplémentaires a été prise peu après que Donald Trump a déclaré la semaine dernière que l'Ukraine était en mesure de reprendre les territoires conquis par la Russie depuis le lancement de son invasion en février 2022.

"Après avoir vu les troubles économiques (que la guerre) provoque en Russie, je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de lutter et RÉCUPÉRER l'ensemble de l'Ukraine dans sa forme initiale", a écrit la semaine dernière le président américain sur son réseau social Truth, après une rencontre avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky en marge de l'Assemblée générale de l'Onu.

C'est un revirement opéré par Donald Trump, qui avait effectué dès son retour au pouvoir à la Maison blanche en janvier dernier un rapprochement avec la Russie, s'entretenant à plusieurs reprises avec le président russe Vladimir Poutine, également reçu en août en Alaska pour un sommet auquel Volodimir Zelensky n'avait pas été convié.

Le président américain avait vivement critiqué plus tôt cette année son homologue ukrainien, avant de suspendre un temps le partage de renseignements avec Kyiv.

Jamais, depuis le début de la guerre, les Etats-Unis n'avaient jusqu'à présent fourni à l'Ukraine d'aide pour effectuer des frappes de longue-portée, au cœur du territoire russe, contre des cibles énergétiques, ont déclaré les représentants américains cités par le Wall Street Journal.

Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré dimanche que Washington étudiait une demande de Kyiv pour obtenir des missiles Tomahawks, dont la portée est de 2.550 kilomètres - ce qui permettrait à l'armée ukrainienne d'atteindre par exemple Moscou, et la plupart de l'Ouest de la Russie.

"Le président Trump est un politicien d'un genre particulier. Il aime les solutions rapides et nous sommes dans une situation où les solutions rapides ne fonctionnent pas", a déclaré mercredi l'ambassadeur russe aux Nations unies, Vassily Nebenzia, lors d'une conférence de presse marquant le début de la présidence russe du Conseil de sécurité de l'Onu, pour un mois.

Citant son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, l'ambassadeur russe à l'Onu a déclaré que si les États-Unis fournissaient des Tomahawks à l'Ukraine, "cela ne changerait pas la situation sur le champ de bataille".

(Steve Holland et Gram Slattery, avec la contribution de Michelle Nichols et Abu Sultan; version française Jean Terzian et Etienne Breban, édité par Kate Entringer)