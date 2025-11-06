Les USA vont déployer des forces sur une base aérienne de Damas-sources

Les États-Unis se préparent à établir une emprise militaire sur une base aérienne près de la capitale syrienne Damas afin de faciliter la mise en oeuvre d'un pacte de sécurité que Washington négocie entre la Syrie et Israël, ont déclaré à Reuters cinq sources au fait des préparatifs.

Ce déploiement américain, qui n'a pas encore été rendu public, illustre le rapprochement stratégique de la Syrie avec les États-Unis depuis que le président Bachar al Assad, allié de longue date de l'Iran et de la Russie, a été renversé par une coalition rebelle islamiste l'an dernier.

L'emprise à Damas permettrait notamment aux États-Unis de surveiller le respect d'une zone démilitarisée dans le sud du pays, souhaitée par l'administration Trump dans le cadre d'un pacte de non-agression entre la Syrie et Israël.

Selon une source syrienne, Washington exerce une forte pression pour qu'un tel accord, initialement espéré au moment de l'Assemblée générale de l'Onu le mois dernier, intervienne d'ici la fin de l'année, voire avant la visite aux États-Unis du président intérimaire syrien Ahmed al Charaa, qui sera reçu lundi prochain à la Maison blanche.

Reuters s'est entretenu avec cinq sources au fait des discussions, dont deux responsables occidentaux et un responsable de la défense syrienne, qui ont confirmé que les États-Unis prévoyaient de déployer des forces à Damas. Les sources n'ont pas précisé la nature de ces forces, ni le calendrier de leur déploiement.

Ni le Pentagone, ni les autorités syriennes n'ont répondu aux sollicitations de Reuters pour le moment.

SUPERVISION DES CESSEZ-LE-FEU

Un responsable de l'administration Trump s'est contenté de dire que les États-Unis "évaluent constamment leur posture nécessaire en Syrie pour combattre efficacement l'EI (État islamique) et ne font pas de commentaire sur les lieux où leurs forces opèrent ou sont susceptibles d'opérer".

Il a demandé que le nom et l'emplacement exact de la base aérienne sur laquelle l'emprise devrait être établie ne soit pas mentionné pour des raisons de "sécurité opérationnelle".

Un militaire occidental et un responsable de la défense syrienne ont déclaré que le Pentagone avait accéléré ce projet ces deux derniers mois en menant plusieurs missions de reconnaissance sur la base, notamment des vols d'avions de transport militaire C-130, ce qui a permis d'établir que la piste d'atterrissage était immédiatement utilisable.

Ce projet d'emprise fait écho à deux nouvelles implantations militaires américaines dans la région, l'une au Liban pour superviser l'accord de cessez-le-feu conclu l'an dernier entre le Hezbollah et Israël, et l'autre en Israël pour surveiller celui avec le Hamas dans la bande de Gaza.

Les États-Unis ont déjà des troupes stationnées dans le nord-est de la Syrie, en territoire kurde, dans le cadre de la coalition internationale contre l'EI. Le Pentagone a annoncé en avril une réduction de moitié de ces effectifs, les ramenant à 1.000 soldats.

Ahmed al Charaa a pour sa part déclaré que toute présence de troupes américaines en Syrie devrait à l'avenir faire l'objet d'un accord avec les nouvelles autorités de Damas. La Syrie devrait rejoindre prochainement la coalition internationale contre Daech, selon des responsables américains et syriens.

(Reportage de Timour Azhari, Suleiman al-Khalidi et Feras Dalatey, rédigé par Maya Gebeily ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)