Les USA veulent une Otan à pilotage européen dès 2027-responsables

par Gram Slattery et Humeyra Pamuk

Les Etats-Unis veulent que l'Europe reprenne la majorité des capacités de défense conventionnelles de l'Otan, du renseignement aux missiles, d'ici 2027, ont dit des officiels du Pentagone cette semaine à des diplomates à Washington, un calendrier serré que certains officiels européens jugent irréalistes.

Le message, rapporté par cinq sources proches de la conversation, dont un responsable américain, a été transmis lors d'une rencontre à Washington entre des responsables du Pentagone supervisant la politique de l'Otan et plusieurs délégations européennes.

Le transfert des responsabilités et engagements des Etats-Unis vers des membres européens de l'Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord modifierait de fond en comble la manière don' les Etats-Unis, un des pays fondateurs de l'alliance de l'après-guerre, travaillent avec leurs partenaire militaires les plus importants.

Durant la rencontre, les responsables du Pentagone ont indiqué que Washington n'était pas encore satisfait des efforts qu'a fait l'Europe pour renforcer ses capacités de défense depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Impossible de dire si la date-butoir de 2027 représente la position de l'administration Tump ou seulement celle de certains responsables du Pentagone.

Le rôle militaire que les Etats-Unis devront jouer à l'avenir en Europe fait toujours l'objet de profonds désaccords à Washington.

