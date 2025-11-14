 Aller au contenu principal
Les USA scellent des accords avec des pays d'Amérique latine sur les droits de douane
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 00:53

L'administration du président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'elle allait supprimer les droits de douane sur certains biens alimentaires et d'autres produits importés en provenance d'Argentine, Equateur, Guatemala et Salvador, dans le cadre d'accords donnant aux Etats-Unis un accès élargi à ces marchés.

Un haut représentant de l'administration américaine a déclaré aux journalistes que ces accords commerciaux devraient vraisemblablement permettre de contribuer à faire baisser les prix du café, des bananes et d'autres denrées alimentaires.

Washington s'attend à ce que les détaillants américains modifient en conséquence leurs prix au profit des consommateurs, a-t-il ajouté.

Ces accords-cadre vont être finalisés sous deux semaines, a également indiqué le représentant de l'administration Trump, qui espère des accords supplémentaires avant la fin de l'année.

Une attention toute particulière est portée par la Maison blanche à la question du coût de la vie après les victoires électorales obtenues par les démocrates aux dépens de candidats républicains plus tôt ce mois-ci lors de ce qui constituaient les premiers scrutins depuis le début du second mandat de Donald Trump.

Le président républicain défend également l'idée que la hausse des coûts de divers produits découle de politiques mises en place par son prédécesseur démocrate Joe Biden et n'est pas liée à sa politique de droits de douane.

(Andrea Shalal et Kanishka Singh, avec la contribution de Trevor Hunnicutt et David Lawder; version française Jean Terzian)

