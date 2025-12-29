Les USA s'engagent à allouer deux milliards de dollars d'aide humanitaire à l'Onu

par Olivia Le Poidevin

Les États-Unis ont promis deux milliards de dollars d'aide humanitaire à l'Onu, a déclaré lundi un responsable du département d'État américain, un revirement dans la politique de Washington alors que l'administration de Donald Trump a drastiquement réduit ses contributions en 2025.

Les États-Unis, suivi des principaux donateurs occidentaux tels que l'Allemagne, ont réduit cette année leur aide au profit de dépenses de défense, entraînant un grave déficit financier pour les Nations unies.

Aucun détail n'a été livré sur la manière dont les deux milliards de dollars seraient alloués ni sur d'autres possibles financements.

Les données des Nations unies montrent que le total des contributions humanitaires des États-Unis à l'organisation est tombé à environ 3,38 milliards de dollars en 2025, ce qui équivaut à environ 14,8% des contributions totales.

Ce chiffre est en net recul par rapport aux 14,1 milliards de dollars de l'année précédente et au pic de 17,2 milliards de dollars atteint en 2022.

Les Nations unies ont lancé en décembre un appel à l'aide pour 2026, l'organisation cherchant 23 milliards de dollars pour venir en aide à 87 millions de personnes en danger - la moitié des 47 milliards de dollars demandés pour 2025.

Le responsable de l'aide des Nations unies, Tom Fletcher, a déclaré que la charge de l'organisation était excessive et sous-financée, ce qui a imposé des "choix brutaux".

(Rédigé par Olivia Le Poidevin, version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)