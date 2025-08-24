 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les USA restreignent l'utilisation de certains de leurs missiles par l'Ukraine-presse
information fournie par Reuters 24/08/2025 à 04:26

Le département américain de la Défense a discrètement empêché l'Ukraine de se servir des missiles ATACMS de fabrication américaine pour frapper des cibles en Russie, a rapporté samedi le Wall Street Journal (WSJ), citant des responsables américains.

Alors que la Maison blanche tente de persuader le président russe Vladimir Poutine de participer à des pourparlers de paix, un processus d'approbation mis en place au Pentagone a empêché l'Ukraine de lancer des attaques afin de frapper profondément en territoire russe, rapporte le WSJ.

Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a le dernier mot sur l'utilisation des armes à longue portée, selon le WSJ.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat.

Ces informations interviennent alors que le président américain Donald Trump s'est montré de plus en plus frustré à l'égard du refus de Moscou de convenir d'un cessez-le-feu avec Kyiv, l'une de ses principales promesses de politique étrangère.

(Bipasha Dey à Bangalore et Lidia Kelly à Melbourne, rédigé par James Oliphant; version française Camille Raynaud)

  • 05:06

    les US sont pas prêts de redorer leur blason

