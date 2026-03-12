Les USA ouvrent de nouvelles enquêtes sur les pratiques commerciales déloyales

L'administration américaine a lancé mercredi une nouvelle enquête commerciale sur la surcapacité industrielle de 16 des plus importants partenaires commerciaux des Etats-Unis, ce qui pourrait mener à l'instauration de nouveaux droits de douane.

La Cour suprême américaine a décidé le 20 février d'invalider les vastes droits de douane dits "réciproques" du président américain Donald Trump.

Le représentant au Commerce Jamieson Greer a déclaré que l'enquête au titre de la Section 301 du Trade Act de 1974, qui a pour but de déterminer l'équité de pratiques commerciales à l'égard des compagnies américaine, pourrait aboutir à l'imposition de nouveaux droits de douane sur les produits en provenance de Chine, de l'Union européenne, de l'Inde, du Japon, de la Corée du Sud et du Mexique d'ici l'été.

Taiwan, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, le Cambodge, Singapour, l'Indonésie, le Bangladesh, la Suisse et la Norvège font également partie des pays visés par cette enquête.

Le Canada, deuxième partenaire commercial des Etats-Unis, n'a pas été mentionné comme étant visé par l'enquête.

"Ces enquêtes porteront donc sur les économies qui, selon les données dont nous disposons, semblent présenter une surcapacité structurelle et une production excédentaire dans divers secteurs manufacturiers, notamment en raison d'excédents commerciaux persistants importants ou de capacités sous-utilisées ou inutilisées", a dit Jamieson Greer lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Une enquête distincte sera ouverte au titre de la Section 301 du Trade Act de 1974 afin d'interdire les importations de biens produits en recourant au travail forcé. Soixante pays sont visés par cette enquête.

Jamieson Greer a indiqué qu'il espérait conclure les enquêtes avant que les droits de douane temporaires imposés par Donald Trump après la décision de la Cour suprême n'expirent, au mois de juillet.

Donald Trump a annoncé à la fin du mois de février une surtaxe mondiale de 10% sur tous les produits importés, qu'il a très vite portée à 15%. Cette surtaxe s'applique pour une durée de 150 jours.

(David Lawder à Washington et Ismail Shakil à Ottawa; version française Camille Raynaud)