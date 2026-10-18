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Les USA ont repris le partage de renseignements avec l'Ukraine, dit Zelensky
information fournie par Reuters 18/10/2026 à 16:03

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Les États-Unis ont repris le partage de renseignements avec l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre les attaques de missiles russes, a déclaré dimanche le président Volodimir Zelensky.

L'Ukraine s'appuie sur les renseignements satellitaires américains pour repérer les missiles tirés quotidiennement par la Russie contre ses villes.

Kyiv avait déploré cette semaine que Washington ait cessé de partager ces informations cruciales, après l'accord conclu par Donald Trump avec Moscou sur l'achat de gazole et les pressions exercées par le président américain sur l'Ukraine pour qu'elle cesse ses attaques contre les raffineries russes.

S'exprimant dans l'émission "Meet the Press" de la chaîne américaine NBC diffusée dimanche, Volodimir Zelensky a déclaré que le partage de renseignements avait été rétabli. "Nous en sommes très reconnaissants", a-t-il dit.

(Rédigé par Dan Peleschuk ; version française Tangi Salaün)

Guerre en Ukraine
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