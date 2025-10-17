Les USA ont mené une nouvelle frappe contre un navire dans les Caraïbes

par Phil Stewart

L'armée américaine a de nouveau mené jeudi une frappe dans les Caraïbes contre un navire suspecté de transporter de la drogue, a déclaré à Reuters un représentant américain, ajoutant qu'il y avait des rescapés parmi les personnes qui se trouvaient à bord, ce qui pourrait être une première pour de tels incidents.

S'exprimant sous couvert d'anonymat, le représentant américain n'a pas fourni de détails supplémentaires à propos de l'attaque, qui n'avait pas été rapportée au préalable.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du département américain de la Défense.

De précédentes frappes effectuées par les Etats-Unis contre des navires au large du Venezuela ont tué au moins 27 personnes au total. Ces incidents ont alerté plusieurs experts juridiques ainsi que des élus du Parti démocrate, qui disent douter de la légalité de telles attaques.

L'administration du président américain Donald Trump, qui a confirmé mercredi avoir autorisé la CIA à mener des opérations clandestines au Venezuela, justifie ses actions par le fait que les Etats-Unis se trouvent selon elle "en guerre" avec les cartels de drogue vénézuéliens, ce qui rend les frappes légitimes.

Sur des vidéos de précédentes attaques, présentées par l'administration Trump, on peut voir des navires être complètement détruits, sans qu'aucun survivant ne soit signalé.

Donald Trump a ordonné le renforcement des capacités militaires américaines dans les Caraïbes, où l'armée dispose notamment d'avions de chasse F-35, d'un sous-marin nucléaire et d'environ 6.500 soldats, dans ce qui constitue une escalade de la confrontation entre le président américain et le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro.

(Phil Stewart, avec la contribution d'Idrees Ali; version française Jean Terzian)