Les USA ont mené des frappes "défensives" contre l'île iranienne de Qeshm-représentants

(Actualisé tout du long avec représentants américains)

Les Etats-Unis ont effectué des frappes contre l'île iranienne de Qeshm, a déclaré un représentant américain, après que l'agence de presse iranienne IRNA a signalé lundi soir que plusieurs explosions s'étaient produites sur l'île, située dans le détroit d'Ormuz.

Ces frappes, rapportées en premier lieu par le Wall Street Journal, ont été limitées et ne constituent pas une reprise des opérations majeures de combat, a ajouté ce représentant américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Un autre représentant américain a présenté ces bombardements comme "défensifs" contre des missiles sol-air utilisés par l'Iran pour attaquer des actifs des Etats-Unis dans la région.

Sollicité, le Pentagone a renvoyé les questions au Commandement central de l'armée américaine (Centcom), qui supervise les opérations militaires au Moyen-Orient. Le Centcom n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

D'après le Wall Street Journal, citant des représentants américains, les frappes effectuées lundi soir s'inscrivent dans le cadre d'attaques "limitées" menées par les Etats-Unis contre l'Iran au cours des dernières semaines.

Le président américain Donald Trump, qui a récemment menacé Téhéran de nouvelles actions militaires après les élections de mi-mandat au Congrès américain ("midterms) mardi, a déclaré lundi aux journalistes qu'un accord pourrait intervenir et qu'il pourrait s'abstenir d'attaquer de nouveau l'Iran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré lundi que les contacts entre Téhéran et Washington destinés à mettre fin au conflit se poursuivaient.

(Phil Stewart, Steve Holland et Jasper Ward; version française Jean Terzian)