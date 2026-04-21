Les USA ont demandé des réformes à Cuba lors d'une discrète réunion à La Havane

Des représentants américains ont rencontré ce mois-ci des représentants cubains à La Havane, ont déclaré lundi des représentants des deux pays, alors que Washington, qui a imposé un blocus destiné à sevrer de pétrole l'île caribéenne, presse Cuba de procéder à des réformes économiques.

Un représentant du département d'Etat américain a confirmé qu'une réunion s'était tenue le 10 avril et que les discussions étaient supervisées par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, sans préciser les participants à cette réunion.

Le site d'information Axios a rapporté en premier lieu cette rencontre.

S'exprimant sous couvert d'anonymat, le représentant du département d'Etat a déclaré que la délégation américaine a "réitéré que l'économie cubaine est en chute libre et que les élites gouvernantes ont une petite fenêtre pour procéder à des réformes clé soutenues par les Etats-Unis avant que les circonstances n'empirent de manière irréversible".

Ces discussions signalent que Washington et La Havane pourraient parvenir à un accord diplomatique, alors que Donald Trump a répété vouloir s'"occuper" de Cuba dans le sillage de l'intervention militaire des Etats-Unis au Venezuela, dont ils ont capturé en janvier dernier le président Nicolas Maduro et où ils ont installé une dirigeante plus conciliante avec l'administration américaine. L'île sera "la suivante" en l'absence d'un accord, a prévenu le président américain.

Jamais un appareil gouvernemental américain ne s'était rendu à Cuba depuis 2016, a indiqué le représentant du département d'Etat, précisant que cela n'incluait pas la base américaine de Guantanamo Bay.

"Le président Trump est engagé à la recherche d'une solution diplomatique, si possible, mais il ne laissera pas l'île s'effondrer et devenir une menace majeure de sécurité nationale si les dirigeants cubains ne veulent pas ou ne peuvent pas agir", a-t-il dit.

Ni La Havane ni Washington n'ont fixé d'ultimatum ou effectué de déclarations menaçantes lors de la réunion, a déclaré pour sa part le représentant en charge des affaires américaines au ministère cubain des Affaires étrangères, qualifiant les discussions de "respectueuses".

"Lever l'embargo sur l'énergie contre notre pays était une haute priorité pour notre délégation", a dit Alejandro Garcia del Toro.

Il a rapporté que la réunion avait rassemblé un adjoint du ministre cubain des Affaires étrangères et une délégation américaine composée de représentants de "niveau intermédiaire" du département d'Etat.

(Ayose Naranjo à La Havane, Simon Lewis à Washington; version française Jean Terzian)